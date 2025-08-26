Accidentes y deslaves en la CDMX marcan la madrugada y la noche

La capital del país fue escenario de múltiples incidentes causados por las condiciones climáticas y la imprudencia al volante. Durante la madrugada, un aparatoso accidente en el Anillo Periférico dejó un vehículo volcado y tres heridos leves, mientras que las fuertes lluvias de la noche anterior provocaron dos deslaves en distintas zonas, afectando viviendas y vialidades. Afortunadamente, en todos los casos, las autoridades reportaron únicamente daños materiales y nadie resultó con heridas de gravedad. Esto sucedió Mientras dormía en la CDMX.

Camioneta vuelca en Periférico tras impactarse contra un poste y un árbol

En las primeras horas de este martes, se registró un grave accidente automovilístico en la lateral del Periférico. El conductor de una camioneta, por causas que aún se investigan, perdió el control de la unidad mientras tomaba una curva. El vehículo se salió de la cinta asfáltica, chocó con gran fuerza contra un poste de luz y un árbol, para finalmente terminar volcado sobre el pavimento.

#AlertaVialFIA | 🚨 Aparatoso accidente en la lateral de Periférico: una camioneta se impactó contra un poste y un árbol antes de volcar.



Tres personas resultaron con golpes menores y no requirieron hospitalización.





El impacto fue tan violento que el poste de concreto se derribó por completo y el árbol fue arrancado de raíz. A pesar de la severidad del choque, los tres ocupantes de la camioneta, dos hombres y una mujer, lograron salir por su propio pie del vehículo. Servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atenderlos. Tras una revisión exhaustiva, los paramédicos confirmaron que las tres personas solo tenían golpes y rasguños menores, que no justificaron su traslado a un centro hospitalario.

Lluvia causa dos deslaves en la zona poniente de la ciudad

Las intensas precipitaciones del lunes por la noche en la Ciudad de México provocaron una saturación del suelo que derivó en dos derrumbes de tierra. El primer incidente ocurrió en la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Un talud se debilitó, lo que causó el desprendimiento de unos 40 metros cúbicos de tierra que se deslizaron directamente hacia dos inmuebles ubicados en la calle Picagregos.

🌧️ Un deslave de aprox. 40 m³ de tierra en Lomas de las Águilas en la @AlcaldiaAO alcanzó dos viviendas en la calle Picagregos.



Protección Civil confirmó que no hay daños estructurales graves ni personas lesionadas.





Inmediatamente, personal de Protección Civil de la demarcación acudió para evaluar la situación. Los expertos confirmaron que, pese a la magnitud del derrumbe, las estructuras de las casas no sufrieron daños significativos y que no había un riesgo inminente para los residentes. Lo más importante fue que no se reportaron personas lesionadas a causa del evento.

🌧️ Deslizamiento de tierra bloquea parcialmente la calle Bosque de Granados en Bosques de las Lomas, en la @AlcaldiaMHmx.



El reblandecimiento del suelo por #lluvias provocó que 20 metros de tierra cayeran sobre la vialidad.



No hubo heridos; la circulación está reducida.

Casi de manera simultánea, un segundo deslizamiento se registró en la calle Bosque de Granados, en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En este caso, la tierra, reblandecida por la lluvia, se deslizó sobre la vía pública. Se calcula que aproximadamente 20 metros cúbicos de tierra cayeron sobre el arroyo vehicular. Afortunadamente, no había vehículos circulando en ese momento por la zona, lo que evitó que se registraran heridos o daños a propiedades. Sin embargo, el derrumbe provocó el cierre parcial de la calle para permitir las labores de limpieza y evitar cualquier riesgo a conductores y peatones.