VIDEO: “Estoy nadando”: salvan adulto mayor del ataque de un cocodrilo en canal de Tampico

En el estado de Tampico, dos personas salvan a un adulto mayor de ser atacado por un cocodrilo en el Canal de la Cortadura, a la altura de la zona turística del paseo.

¿Cómo salvaron al adulto mayor de ser devorado por un cocodrilo?

El inusual hecho lo grabó un joven, quien narró lo sucedido y tiempo después lo difundió en redes sociales. Según su testimonio, se encontró con el adulto mayor dentro del canal y, al principio, pensó que se había caído al agua por accidente , sin embargo, al ofrecerle ayuda para salir, el hombre respondió que no era necesario, asegurado que solo estaba nadando.

Preocupado, e l joven le advirtió que en el canal había cocodrilos, pero el adulto mayor negó la presencia de estos animales y dijo que saldría en un momento.

No obstante, el joven se retiró momentáneamente y, al volver, notó que un cocodrilo se acercaba lentamente hacia donde estaba el anciano.

RESCATAN A ABUELITO DE SER COMIDO POR COCODRILOS EN EL CANAL DE LA CORTADURA EN TAMPICO: FUE REPORTADO COMO DESAPARECIDO EN CIUDAD VALLES… (1/7) pic.twitter.com/OTkScp8yie — Revista Vertical (@RevistaVertica1) August 12, 2025

Ante el riesgo, el joven volvió a insistir en que saliera del agua, pero el hombre no mostró preocupación alguna. Pocos segundos después, con la ayuda de otra persona que finalmente lograron sacarlo sano y salvo, evitando así una tragedia.

Al estar ya en tierra firme, el anciano expresó sorpresa y preguntó: “¿Apoco hay cocodrilos?”, dejando ver que desconocía el peligro al que se había expuesto.

El incidente llamó la atención de las personas que estaban presentes, además de generar comentarios sobre el riesgo de nadar en los canales, conocido por ser hábitat de cocodrilos. La rápida intervención ciudadana fue clave para evitar un ataque y resguardar la integridad del adulto mayor.

Se podría tratar de una persona reportada como desaparecida

De acuerdo con medios locales, el adulto que se metió al canal la Cortadura en Tampico, podría tratarse de una persona reportada como desaparecida.

Tras la rápida viralización del rescate de un adulto mayor en el Canal de la Cortadura, se dio a conocer que presuntamente se trata de una persona reportada como desaparecida en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Adulto mayor desaparecido en Tampico|Captura de pantalla

Por medio de redes sociales, señalaron que familiares ya lo identificaron y se trasladan al puerto para reencontrarse con él.