VIDEO: Explota bodega que almacenaba bidones de combustible robado en Tepetitlán, Hidalgo

La tarde de este 4 de noviembre, un incendio consumió una bodega en Tepetitlán, Hidalgo, donde autoridades localizaron bidones de hidrocarburo, presuntamente robado.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este martes en la comunidad de San Mateo La Curva, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni detenidas.

Una bodega donde presuntamente se almacenaba hidrocarburo robado, explotó esta tarde en la comunidad de San Mateo la Curva en Tepetitlán, #Hidalgo



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

¿Qué ocurrió en la bodega de San Mateo La Curva?

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble explotó y posteriormente se prendió en llamas, provocando un fuerte estruendo que se escuchó a varios kilómetros de distancia.

No tardó para que la columna de humo fuera visible desde distintos puntos del municipio hidalguense, lo que alertó a los pobladores y movilizó a cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía municipal y bomberos acudieron al sitio para extinguir las llamas, pero al ingresar a la vivienda se encontraron decenas de bidones presuntamente utilizados para el huachicoleo.

Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre, este municipio también fue noticia luego del descarrilamiento de un tren que transportaba hidrocarburo y cuyos vagones terminaron en llamas.

Alerta roja en Tepetitlán: Municipio hidalguense con más casos de huachicol

Otro hecho similar ocurrió el 17 de julio, cuando una explosión seguida de un incendio se registró en una vivienda de la localidad de Xithí, también en el municipio de Tepetitlán.

De acuerdo con reportes oficiales, el inmueble era utilizado como bodega para almacenar presunto hidrocarburo robado.

En el lugar se incendiaron dos camionetas que transportaban bidones con combustible, y aunque no hubo personas lesionadas, los daños materiales fueron considerables.

El siniestro se suma a otros relacionados con el robo de combustible presuntamente ordeñado de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la región, donde incluso los mismos pobladores de Tepetitlán han impedido operativos del Ejército.