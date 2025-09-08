VIDEO: Jóvenes intentan secuestrar de “broma” a 2 niñas en Aguascalientes; FGE los sanciona

El pasado 31 de agosto se difundió en redes sociales el momento en que dos niñas escapaban de un intento de secuestro en el fraccionamiento Ojocaliente III, en Aguascalientes.

Tras dar aviso a las autoridades pertinentes, la Fiscalía del Estado reveló que todo se trató de una broma realizada por cinco jóvenes, que solo planeaban asustarlas.

VIDEO: “Fue una broma” Captan intento de secuestro en Aguascalientes

Las imágenes muestran como dos niñas se encontraban sentadas cerca de la banqueta mirando su celular, cuando un automóvil Volkswagen Jetta gris se acercó a ellas a gran velocidad.

Los ocupantes, cinco jóvenes de entre 17 y 18 años, frenaron de manera brusca y abrieron las puertas con la intención de asustarlas, simulando un “levantón”.

Ante la situación, las menores se echaron a correr de inmediato, mientras el auto las perseguía hasta doblar una esquina. En otro video se muestra como la niñas caminan abrazadas entre ellas y mirando a sus alrededores.

Identifican a jóvenes por el caso de secuestro en Aguascalientes

Tras compartir el video en redes sociales, se inició una investigación para identificar a los responsables, encontrando que los involucrados rondan la edad de 18 y 17 años.

Noé Alejandro, David, Santiago Jesús, Yair Alexander y Rodrigo, declararon que todo se trató de una broma. Incluso admitieron que no era la primera vez que realizaban estos actos, los cuales grababan para compartirlo entre ellos.

Por ello, autoridades decidieron sancionar a los agresores por d isturbios en la vía pública , además de obligarlos a realizar trabajo comunitario.

Como parte de estas medidas, los jóvenes también grabaron un video de disculpas para las víctimas, el cual fue compartido en los distintos canales de la Fiscalía de Aguascalientes.

Aunque en esta ocasión las menores pudieron escapar y todo se trató de un “chiste”, es importante saber cómo reaccionar ante el delito de secuestro.

