Por estos delitos buscaban a ‘Comandante Galindo’, líder de célula del CJNG capturado en el Estado de México

El Estado de México vuelve a ser el foco de una detención ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Agentes federales y estatales ejecutaron una orden de captura contra un sujeto identificado como Ramiro Ulises 'N', alias 'Comandante Galindo', presunto líder regional de la organización criminal.

'Comandante Galindo' es investigado por su probable participación en secuestro exprés con fines de extorsión, además de otros ilícitos de alto impacto como homicidio, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud.

Ramiro Ulises, alias "El Comandante Galindo", presunto líder de la Operación Delta del Cártel de Jalisco en el este del Estado de México. Controlaba secuestros, narcotráfico y petróleo robado.

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Con el propósito de evadir la justicia, este sujeto habría cambiado su lugar de residencia del Oriente del Estado de México a Malinalco, desde donde supuestamente continuaba ordenando actividades ilícitas.

De esto va la orden de captura ejecutada en su contra

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el ahora detenido está acusado de privar de la libertad a una persona junto a otros tres sujetos armados en 2025. Posteriormente la trasladaron a otro inmueble en un municipio del Oriente mexiquense. Según la investigación, los agresores se identificaron como integrantes del CJNG.

Se detalló que a la víctima le habrían exigido trasladar narcóticos a Tijuana y Baja California, bajo amenazas de muerte contra ella y sus familiares en caso de negarse.

En estos municipios tenía presencia 'Operativa Delta'

De acuerdo con información del Mando Unificado Zona Oriente, 'Comandante Galindo' sería líder de una célula criminal autodenominada 'Operativa Delta', vinculada al Cártel Jalisco. Su zona de operación, señalaron las autoridades, se concentraba en San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.

Además de la extorsión y la privación de la libertad, las autoridades también lo investigan por robo de hidrocarburos, venta de narcóticos, trata de personas, secuestro, lavado de dinero y homicidio, lo que lo coloca como un objetivo relevante dentro de la estrategia de seguridad desplegada en esa región del Estado de México.

Ramiro Ulises, alias "El Comandante Galindo", presunto líder de la Operación Delta del Cártel de Jalisco en el este del Estado de México. Controlaba secuestros, narcotráfico y petróleo robado.

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Luego de ser aprehendido, el presunto líder criminal fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social (mismo que no fue especificado por las autoridades) donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación jurídica.