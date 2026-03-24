“Dos millones de pesos y entrégame los penales": Filtran audio del exjefe penitenciario de Michoacán negociando con líder del CJNG

Este 23 de marzo salieron a la luz una serie de audios en la plataforma Narcopolíticos, publicados por el activista Miguel Mendoza, en los cuales se revela una conversación telefónica entre el que fuera jefe penitenciario de Michoacán, Ignacio "Nacho" Mendoza, con "El Barbas", presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zitácuaro.

La llamada no era precisamente para hablar de reglamentos, sino para negociar quién mete la mercancía y cuánto cuesta el control de los penales.

🧵 Ayer agregamos a nuestro listado de Narcopolíticos a Ignacio Mendoza Jiménez.



Como Coordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán del gobierno de @ARBedolla, también señalado por @narcopoliticos_ por sus nexos con el narcotráfico, Mendoza entregó los penales de… pic.twitter.com/2edBT5GLA3 — Narcopoliticos (@narcopoliticos_) March 24, 2026

Miembro del CJNG ofrece millones de pesos por sistema penitenciario de Michoacán

El momento más tenso de la grabación ocurre cuando William Edwin Rivera Padilla, conocido como "El Barbas", pierde la paciencia. El líder criminal le reclama a Nacho Mendoza por supuestamente permitir que el grupo criminal, Cárteles Unidos, maneje el negocio dentro de las prisiones.

"Yo te doy dos millones de pesos y entrégame los penales", se escucha decir a "El Barbas", quien incluso presume tener "mucha gente" lista para tomar las riendas de los centros penitenciarios si el funcionario accede al trato.

"El Barbas" negoció entrada de alcohol y drogas al penitenciario de Michoacán

En el audio, "El Barbas" le echa en cara a Mendoza que, mientras el funcionario asegura no dejar pasar alcohol ni droga, el cártel ha detectado cargamentos que supuestamente entran con el permiso del jefe penitenciario.

"¿Con ellos sí jalas o conmigo no?", cuestionó el criminal, dejando ver una supuesta preferencia por su rival criminal.

Así respondió Nacho Mendoza a "El Barbas"

A pesar de la oferta económica y las advertencias, en la grabación se escucha a Ignacio Mendoza no da ninguna contestación al criminal, más que la frase "mándame al abogado", ante la insistencia de Rivera Padilla por saber cuándo y dónde se verían para cerrar el acuerdo.

¿Quién es "El Barbas"?

En agosto de 2025, la Fiscalía de Michoacán lanzó una recompensa de 500 mil pesos para dar con William Edwin Rivera Padilla, alias "El Barbas", señalándolo como el principal generador de violencia en la zona de Zitácuaro y el oriente del estado.

Uno de los delitos que se le adjudican es el secuestro agravado.

Mendoza fue cesado de su puesto como Coordinador de las Penitenciarías de Michoacán debido a la presión que generó el caso de Carlos Escobedo.



En una conferencia pública, Escobedo expuso que la Fiscalía General de Justicia de Michoacán ha intentado encubrir a Mendoza e,… pic.twitter.com/SPz6xninLx — Narcopoliticos (@narcopoliticos_) March 24, 2026

Destituyen a Ignacio Mendoza como jefe del sistema penitenciario de Michoacán

Ignacio Mendoza dejó el cargo el 20 de agosto de 2024, tras tres años de su gestión.

Actualmente, el puesto es ocupado por Elías Sánchez García.