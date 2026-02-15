¡Cae Iris “N” en Ecatepec! La Marina atrapa a peligrosa generadora de violencia en el Edomex

En una acción coordinada, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron la captura de Iris “N”, una mujer que las autoridades tenían marcada como "objetivo prioritario" en el Edomex.

Su detención fue el resultado de trabajos de inteligencia que buscaban frenar a una de las principales generadoras de violencia en la región.

El operativo tuvo lugar en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde los marinos, apoyados por la Policía Metropolitana, cerraron el paso a la sospechosa.

¿A qué se dedicaba Iris "N"?

Iris “N” no era una desconocida para las autoridades. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se le vincula directamente con delitos de alto impacto que mantenían en jaque a la zona oriente del estado.

Entre las acusaciones más graves en su contra se encuentran la delincuencia organizada y la participación en redes de extorsión.

El "cobro de piso": la pesadilla de los comerciantes en el Edomex

Para muchos dueños de negocios en Ecatepec, el nombre de la organización a la que presuntamente pertenece Iris “N” era sinónimo de miedo. La detenida es señalada como una figura clave en el esquema de cobro de piso, una práctica donde se exige dinero a comerciantes y empresarios locales a cambio de "protección" o simplemente para dejarlos trabajar.

Con su captura, las autoridades esperan que las denuncias aumenten y se debilite la estructura financiera de su grupo delictivo.

Inteligencia naval en las calles del Edomex

La Semar detalló que el aseguramiento se realizó utilizando capacidades técnicas y operativas de vanguardia. No se trató solo de patrullaje, sino de un seguimiento detallado que permitió ubicar a la mujer en el momento preciso.

La Marina declaró que trabajaron mano a mano con la Fiscalía estatal, uniendo fuerzas federales para detener a una de las generadoras de violencia.

En el comunicado oficial, las instituciones reafirmaron su compromiso de actuar siempre bajo el estricto apego a derecho.

¿Qué sigue para Iris "N"?

Tras ser asegurada, Iris “N” fue trasladada de inmediato y puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Se espera que las próximas horas se llevará a cabo su audiencia inicial, donde se determinará su situación jurídica y se definirá si será vinculada a proceso.