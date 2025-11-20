Cae “El L12" en Culiacán: Detienen a líder del CJNG en Tijuana, es acusado de sicariato y extorsión

Las fuerzas de seguridad federales y estatales asestaron un doble golpe al crimen organizado en Sinaloa. En operativos simultáneos, lograron la captura de un objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Culiacán y la detención de una célula armada en Navolato.

Detienen a José Socorro Sánchez "El L12" en Culiacán

En la capital sinaloense fue detenido José Socorro Sánchez Gómez, alias “El L12”, identificado como líder de una célula delictiva del CJNG que opera en Tijuana, Baja California. "El 12" era considerado como uno de los objetivos prioritarios, pues fungía como uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Tijuana es una de las plazas más disputadas por el crimen organizado debido a su importancia para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las autoridades lo señalan como generador de violencia en la frontera, involucrado en delitos de narcomenudeo, sicariato, cobro de piso, extorsión y la administración ilegal de máquinas tragamonedas.

"El L12" cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio. Se le relaciona directamente con el asesinato de una mujer ocurrido apenas el pasado 11 de septiembre de 2025.

Caen 14 personas en un operativo en Navolato

Simultáneamente, en el municipio de Navolato, un operativo de seguridad culminó con la detención masiva de 14 personas. Entre los capturados destacan tres personas de nacionalidad extranjera, lo que sugiere la diversificación de las células operativas en la región.

A este grupo se le aseguró un fuerte arsenal compuesto por 13 armas largas y una ametralladora, armamento de alto poder utilizado para confrontaciones armadas. Esto fue dado a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

"En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa. Estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades", señaló.

*Información en desarrollo