VIDEO | Brutal choque e incendio en Coahuila: tres tráileres y dos autos se impactan

Este sábado un fuerte choque se registró en Coahuila tras el impacto de al menos cinco vehículos, de los cuales uno se incendió y el momento quedó en video.

Los primeros reportes indican que en el choque estuvieron involucrados tres tráileres y dos vehículos, en la carretera federal 57, en Arteaga, al salir del túnel conocido como Los Chorros, de acuerdo con reportes de medios locales.

Video de incendio tras choque en carretera en Coahuila

Luego de este fuerte choque, al menos una de las unidades pesadas se incendió. Conductores que pasaban por el punto presenciaron el momento.

Un video que circula en redes sociales muestra la magnitud de las llamas y la columna de humo que se generó en la zona del percance.

Servicios de emergencia se movilizaron para atender el reporte y hasta ahora se desconoce cómo ocurrió el percance, por ejemplo, si fue por alguna falla mecánica en alguna de las unidades o debido a una mala maniobra de conducción.

Hasta el momento no se reportan cifras de personas lesionadas o que perdieron la vida debido a este brutal impacto entre cinco vehículos, pero serán las investigaciones las que expliquen lo que pasó.

Fuerte accidente en #Coahuila.



Un choque múltiple entre al menos tres tráileres y dos vehículos ocurrió en la carretera federal 57, en #Arteaga.



Una de las unidades pesadas terminó incendiada y cuerpos de emergencia ya trabajan en la zona. pic.twitter.com/9cdu2Egf63 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 26, 2026

Cierran tramo carretero en Coahuila

A través de su cuenta de X, Guardia Nacional informó que en Coahuila se mantiene un cierre parcial a la circulación por un accidente vial

El percance ocurrió cerca del kilómetro 021+300 de la carretera Saltillo–Monterrey Libre, con dirección a Monterrey, a la altura de la localidad Guadalupe.

#TomePrecauciones en #Coahuila continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 021+300 de la carretera Saltillo–Monterrey Libre, con dirección a Monterrey, a la altura de la localidad Guadalupe, Coah. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/M4ReKBMzZH — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 26, 2026

Accidente en la carretera de Cuacnopalan-Oaxaca deja lesionados

En otra parte del país se reportó otro fuerte accidente que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.. Los hechos ocurrieron en el estado de Oaxaca.

En el percance se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos un tráiler, cuyos conductores chocaron sobre la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 37.

Debido a este accidente, se activó un cierre parcial a la circulación cerca del kilómetro 37+100, en tanto, se iniciaron las labores de emergencia para remover las unidades involucradas.

