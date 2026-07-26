Colapsa puente peatonal en playa La Boquita de Miramar, Manzanillo; reportan dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas tras el colapso de un puente peatonal en playa La Boquita de Miramar, Manzanillo.

Protección Civil del Municipio llegó a la zona del accidente para atender a los heridos.

Dos personas resultaron heridas en el colapso del puente peatonal

A través de su página de Facebook, Protección Civil de Manzanillo informó que sus elementos se trasladaron hasta el lugar del colapso, confirmando que dos personas resultaron con lesiones menores.

“Dos personas resultaron con lesiones menores y fueron valoradas y atendidas en el lugar por paramédicos de la propia dependencia. No se ameritó traslado”, dijo Protección Civil de Manzanillo.

“Este puente, reconstruido en 2017, colapsó por falla en el cálculo de carga desde su ejecución. Personal de Protección Civil mantiene acordonada la zona mientras se realizan las labores de evaluación de riesgos. Asimismo, se exhorta a la población a no acercarse al sitio ni realizar actividades recreativas en las inmediaciones”, agregaron en el comunicado.

En breve más información…

