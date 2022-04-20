El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán murió en Roma

Este miércoles, murió el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán a los 89 años de edad, en Roma, Italia, informó el Vaticano mediante un comunicado. Javier Lozano Barragán era presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano y arzobispo emérito de Zacatecas, México.

La semana pasada el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán fue hospitalizado en la clínica San Pio XI después de sufrir una caída en su habitación, por lo que los médicos indicaron que su estado de salud era delicado. Sin embargo, el Vaticano no dio a conocer las causas del deceso de Javier Lozano Barragán.

¿Quién es el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán?

Javier Lozano Barragán nació el 26 de enero de 1933 en Toluca, México. En el seminario diocesano de Zamora, Michoacán, recibió su formación sacerdotal básica.

El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán fue ordenado obispo en la Basílica de Guadalupe en 1979, y años más tarde ahí mismo celebró su primera misa como cardenal mexicano.

El cardenal Javier Lozano Barragán ha fallecido esta mañana en Roma - Vatican News https://t.co/cf9uszxd4p pic.twitter.com/XWD2qkncrQ — Vatican News (@vaticannews_es) April 20, 2022

Además, de 1979 a 1984 el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán ejerció su episcopado en la Arquidiócesis de México, en la tercera vicaría episcopal. Fue fundador de la Universidad Pontificia de México.

Un año después fungió como obispo de la diócesis de Zacatecas hasta 1997. Como obispo en su propio país, tuvo que vivir momentos de frialdad entre el gobierno civil y los líderes de la Iglesia.

El papa Juan Pablo II nombró al cardenal mexicano Javier Lozano Barragán presidente del Consejo Pontificio para los agentes sanitarios en Roma. También participó en el Cónclave de abril de 2005 que eligió al Papa Benedicto XVI.

Las polémicas del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán

Javier Lozano Barragán se vio envuelto en algunas polémicas debido a su posturas en pro de su creencias religiosas. Una de las más recordadas fue la dura batalla que enfrentó una familia en Italia para desconectar la sonda de alimentación de una mujer, luego de sufrir un accidente y quedar en estado vegativo durante 17 años.

El cardenal mexicano criticó duramente la petición de desconexión de la familia y la llamó “un abominable asesinato”.

En 2019, Javier Lozano Barragán arremetió contra los transexuales y homosexuales al asegurar que “jamás entrarán al reino de Dios, ya que todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios”.

