Cuando la carga fiscal se vuelve un martirio al emprender un negocio

En México, como en cualquier otro país, cumplir con la carga fiscal es una obligación, ya que para poder comenzar un negocio, es necesario obtener ciertos trámites, así como realizar el pago de los distintos impuestos y contribuciones.

En nuestro país, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) es la entidad gubernamental que se encarga de la recolección de los impuestos a nivel federal.

Carga fiscal representa un problema en 9 de cada 10 emprendedores

Uno de los mayores problemas en México a la hora de emprender un pequeño negocio es la carga fiscal, ya que actualmente realizar los trámites necesarios ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como el pago de impuestos, se ha convertido en una verdadera pesadilla.

Se estima que en México al menos 9 de cada 10 emprendedores presentan problemas con la carga fiscal, pues los trámites parecen cada vez más un laberinto sin salida, y miles de mexicanos se encuentran en la misma situación.

“A mí lo que me pesa es que a la gente que quieren estar legal le ponen tantas trabas, no es fácil emprender, por lo menos en México no es fácil emprender”, expresó el dueño de un pequeño restaurante.

El problema de la carga fiscal y el pago de impuestos ha provocado que muchos emprendedores no resistan la burocracia, volviéndose parte de la estadística de mortandad, la cual registra que 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas desaparezcan en los primero tres año.

Emprendedores aseguran que la carga fiscal afecta directamente a su negocio

De cuerdo con algunos emprenderores, cada día hay más trámites y más pago de impuestos, lo que se ha convertido un problema que ya afecta de manera directa a sus pequeños negocios, pues ahora también deben contratar a un contador el cual implica un desembolso de aproximadamente 2 mil 500 pesos.

Asegurando que lo único que quieren es que los dejen trabajar, salir adelante y cumplir sus sueños, sin que el pago de impuestos y los trámites les impidan crecer.

¿Qué es la carga fiscal y cómo funciona en México?

La carga tributaria son las obligaciones que tiene una persona o empresa, es decir, son los impuestos, una tasa o contribución con las que se debe cumplir.

Por lo general, el porcentaje de estos cargos se calcula dependiendo del sector económico, social o geográfico en el que se encuentre nuestro negocio.