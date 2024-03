Hoy viernes 29 de marzo, mientras familiares, vecinos y habitantes de Taxco le daban el último adiós a Camila, la niña de 8 años que fue secuestrada y asesinada el pasado miércoles, la Fiscalía General de Guerrero daba conocer los cargos que enfrenta el presunto homicida.

Presunto responsable del asesinato de Camila está detenido y enfrenta cargos

Se llama José “N” el sujeto que cargó la bolsa negra donde ocultó y transporto el cuerpo inerte de Camila. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el hombre confesó el lugar donde abandonó el cadáver de la niña.

Es así que, de acuerdo a la Fiscalía General de Guerrero, José “N” enfrenta cargos por desaparición forzada y feminicidio. Cabe destacar que fue detenido horas antes de que una multitud enardecida sacara de su domicilio a la otra presunta responsable del crimen, Ana Rosa “N”, junto con sus dos hijos.

Estos son los cargos que enfrenta el presunto responsable del secuestro y asesinato de Camila

Critican falta de acción y negligencia por parte de las autoridades de Taxco

Familiares de Camila y habitantes y activistas de Guerrero criticaron la falta de coordinación, información y acción por parte de las autoridades de Taxco.

Griselda Gómez, tía de Camila, está muy molesta por la forma en que los elementos de seguridad actuaron frente a las evidencias claras del secuestro y asesinato de su sobrina.

“Se me hace la verdad muy mediocre el trabajo de las autoridades, la verdad estoy muy molesta… Nos daban vueltas y vueltas e ibamos a un lado, ibamos a otro y no, nada... No sabemos cómo funciona y le agradezco a Taxco que se reunió y que alzamos la voz...”

Miembros de un grupo de activistas también se pronunciaron al respecto recalcando que las autoridades sabían del domicilio de los presuntos responsables y aun así no hicieron nada para detenerlos.

Esto desembocó en el enojo de la gente que “hizo justicia por su propia mano” al sacar a Ana, que hoy también está muerta, y a sus hijos para lincharlos. Por lo que los elementos de seguridad en todos sus niveles fueron negligentes y no supieron aplicar los protocolos correspondientes.

El caso sigue sin ser esclarecido por las autoridades

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció hasta este viernes sobre el crimen en contra de la pequeña Camila. Condenó el crimen y más tarde comunicó que los elementos de la Fiscalía de Guerrero cumplieron con la orden de aprehensión en contra de José “N” por el delito de feminicidio.

Sin embargo, nada dijo sobre el linchamiento de Ana Rosa “N” y sus dos hijos, que terminó con la muerte de la otra presunta responsable.

Mientras tanto, los hijos de la pareja presuntamente responsable permanecen hospitalizados; uno con una fractura de cráneo y el otro con una doble fractura de brazo, por lo que será operado. Aunque hasta el momento se desconoce su situación legal.