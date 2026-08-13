¿De qué trató la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum hoy 13 de agosto? Resumen EN VIVO

El gabinete presidencial expuso los resultados de las acciones de gobierno en Palacio Nacional y dio respuesta a los señalamientos de los medios sobre los asuntos más urgentes del mapa nacional. En Azteca Noticias te traemos los datos concretos y el resumen de la sesión al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 13 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 13 de agosto 2026. Hoy se presentarán cifras de turismo y toma la palabra Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, para presentar los indicadores de periodos. Señala que en el periodo enero-junio se registró un récord histórico de 51.1 millones de turistas, lo que representa un 7.7% más.

¿Por qué rechazaron a los Topos mexicanos en Colombia?

La presidente fue cuestionada sobre los brigadistas que viajarían a Colombia y su acceso fue rechazado por el gobierno colombiano, explicó que más que no permitir, se solicitó cómo estaba certificada la brigada del ejército y se explicó que solo tenían una de las dos certificaciones requeridas, pero ahí están si lo necesitan.

Reunión con Goldman Sachs

Cuestionan sobre la reunión con Goldman Sachs. La presidente dijo que fue una plática; no se llegó a ningún acuerdo. Hay un sentido positivo hacia México. Se habló del Plan México y hay entusiasmo, aseguró.