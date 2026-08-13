“Quieren callar a periodistas”: PAN acusa a Morena por nuevos lineamientos de audiencias

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó los lineamientos de los derechos de las audiencias que impulsa el gobierno de Morena y sostuvo que, desde su perspectiva, las nuevas disposiciones podrían utilizarse para presionar a medios de comunicación, periodistas y voces críticas.

Durante sus declaraciones, Anaya afirmó que revisó el contenido de los lineamientos y aseguró que su propósito no sería únicamente proteger los derechos de las audiencias, sino establecer mecanismos que, a su juicio, podrían limitar la difusión de contenidos incómodos para el gobierno.

“Yo ya los leí y los estudié y les puedo garantizar que esos lineamientos no están redactados para defender a las audiencias”, afirmó.

Estos lineamientos no están hechos para defender a las audiencias. Están hechos para que el gobierno decida qué se puede decir y castigar con multas millonarias a quien incomode al narcogobierno de Morena.

Eso tiene un nombre: censura. pic.twitter.com/t1UvwOERFY — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 12, 2026

Anaya cuestiona el mecanismo para resolver inconformidades

El senador panista explicó que uno de los puntos que le generan preocupación es el procedimiento que se aplicaría cuando una persona considere que un contenido difundido por radio o televisión afecta sus derechos como audiencia.

De acuerdo con su explicación, una primera instancia correspondería al propio medio de comunicación, mediante un defensor de las audiencias. Sin embargo, señaló que existiría una segunda instancia ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya resolución, según describió, tendría carácter definitivo.

Anaya sostuvo que esta autoridad tendría la posibilidad de determinar si un contenido es verdadero, falso o se encuentra descontextualizado.

Para ejemplificar su preocupación, mencionó contenidos relacionados con acusaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado. El legislador puso como referencia el caso de Sinaloa y señaló que una información que resulte incómoda para el gobierno podría ser objeto de una inconformidad.

“Queda clarísimo el modus operandi, la manera en la que esto va a operar”, expresó.

El panista consideró que el riesgo estaría en que una autoridad pudiera terminar determinando la clasificación de una información difundida por un medio, incluso cuando existan elementos que, desde su perspectiva, respalden lo informado.

Jorge Romero acusa a José Merino de convertirse en árbitro de la verdad

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, dirigió sus críticas hacia José Merino, titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a quien acusó de impulsar los lineamientos con el objetivo de censurar contenidos y limitar la difusión de información sobre lo que ocurre en el país.

#CallarAMéxico | Jorge Romero acusó a @PPmerino de imponer los lineamientos de los derechos de las audiencias para censurar y ocultar la verdad de lo que pasa en el país como el pacto de Morena y sus narco políticos con el crimen organizado.



Dijo que ese funcionario se pretende… pic.twitter.com/7pdQKvCLik — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

Romero planteó un escenario en el que un periodista o columnista publique información sobre un posible vínculo entre el narcotráfico y el gobierno de Sinaloa y posteriormente se genere una discusión sobre si lo difundido constituye un hecho o una opinión.