Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es detenido en Estados Unidos; está ligado con el caso Odebrecht

Este jueves trascendió la noticia de la detención de Carlos Alberto Treviño Medina, quien fue detenido durante el día de ayer miércoles en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción, pues está ligado por el Caso Odebrecht.

Esto fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera: “El día de ayer se detuvo a un ex director de Pemex, que era parte de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de Corrupción, entonces también hay que resaltar, aunque quedemos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo”, dijo.

Cabe destacar que el exdirector contaba con una alerta migratoria parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y también llegó a tener una ficha roja de la Interpol.

¿Cómo fue la detención de Carlos Treviño en Estados Unidos?

La presidenta señaló que el exfuncionario fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México, donde será juzgado, aunque pidió esperar a que el gabinete de Seguridad dé más información sobre su detención.

#IMPORTANTE | El exdirector de Pemex, Carlos Treviño, fue detenido en Estados Unidos, según confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



Por su parte, el periodista Arturo Ángel mencionó que la detención fue—supuestamente—desde el martes 12 de agosto por parte de agentes del ICE y el exdirector se encuentra en una instalación migratoria.

¿Qué es el caso Odebrecht y cómo está ligado Carlos Treviño?

El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción a nivel mundial e involucra a la empresa constructora brasileña Odebrecht, que durante años pagó sobornos millonarios a funcionarios, políticos y exfuncionarios en al menos 12 países de América Latina y África.

Investigaciones de periodistas indican que la constructora brasileña pagó millones de dólares a cambio de contratos para la reconfiguración de refinerías y otras obras, en un periodo que abarca de 2010 a 2014. Es ahí cuando entra Carlos Treviño, quien fue director General de Pemex.

Fue señalado directamente por Emilio Lozoya Austin, también exdirector de la paraestatal, pues en su declaración, Lozoya lo señaló como una de las personas que presuntamente recibieron sobornos de la empresa brasileña.