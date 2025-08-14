Mañanera de la presidenta Sheinbaum: ¿Cuál fue la explicación sobre el dron que sobrevoló Valle de Bravo?

Aquí te presentamos el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 13 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Cabe señalar que el día de ayer trascendió la noticia del avistamiento de un dron General Atomics MQ-9B Guardian, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encontraba sobrevolando el área de Valle de Bravo, en el Estado de México (Edomex), por lo que se espera que la mandataria sea cuestionada sobre el tema.

El MQ-9B SkyGuardian, dron de élite de #EU, voló casi dos horas sobre el #Edomex, a petición del gobierno mexicano.



Puede espiar, atacar por aire o mar y cargar 2 toneladas de armamento y despegó desde #Texas



Nadie lo anunció… hasta que fue imposible ocultarlo.… pic.twitter.com/9pap34kKHT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025