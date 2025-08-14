Mañanera de la presidenta Sheinbaum: ¿Cuál fue la explicación sobre el dron que sobrevoló Valle de Bravo?
Entérate de qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el dron que sobrevoló Valle de Bravo en la conferencia mañanera de este jueves 18 de agosto.
Aquí te presentamos el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 13 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Cabe señalar que el día de ayer trascendió la noticia del avistamiento de un dron General Atomics MQ-9B Guardian, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encontraba sobrevolando el área de Valle de Bravo, en el Estado de México (Edomex), por lo que se espera que la mandataria sea cuestionada sobre el tema.
El MQ-9B SkyGuardian, dron de élite de #EU, voló casi dos horas sobre el #Edomex, a petición del gobierno mexicano.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
Puede espiar, atacar por aire o mar y cargar 2 toneladas de armamento y despegó desde #Texas
Nadie lo anunció… hasta que fue imposible ocultarlo.… pic.twitter.com/9pap34kKHT
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.