Fuerte golpe al Cártel del Golfo: capturan a “Lexus”

Un presunto narcotraficante del Cártel del Golfo fue detenido por fuerzas federales. Se trata de Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”.

Antonio Guadalupe “N”, presunto líder del grupo “Operativa Ranger” de la célula “Los Ciclones” del Cártel de Golfo, fue detenido en Matamoros, Tamaulipas.

“Lexus” del Cártel del Golfo estuvo preso en el Altiplano

El hombre fue detenido mediante una operación realizada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

No obstante, no es la primera vez que Antonio Guadalupe “N” es capturado, pues incluso pisó el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

“Lexus” fue detenido en 2024 por fuerzas federales en Tamaulipas

Información de la Guardia Nacional señala que el 16 de julio de 2024, Antonio Guadalupe “N” fue detenido en Ciudad Madero, Tamaulipas, por personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Un equipo táctico, mediante trabajos de inteligencia y actividades de campo, en playa Miramar de citado municipio, localizó a Antonio Guadalupe “N”, quien presuntamente formaba parte de la estructura delictiva del cártel del Golfo.

Este sujeto ha sido señalado como supuesto líder de dicha organización criminal con presencia en Matamoros, Tamaulipas, quien contaba con una orden de aprehensión otorgada por un juez federal.

Información en desarrollo…