Detienen a Ezequiel Cárdenas en Tamaulipas; hijo de “Tony Tormenta”, líder del Cártel del Golfo

En Matamoros, Tamaulipas, se dio a conocer la detención de Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como ‘Tormenta Junior’, hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, “Tormenta Junior” fue aprehendido por agentes de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, quienes lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ezequiel Cárdenas Rivera, alias "Tormenta Junior", hijo del exlíder del Cártel del Golfo Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, también conocido como "Tony Tormenta", fue detenido en Matamoros, Tamaulipas

Detienen a líder de “Los Escorpiones” en Matamoros

Ezequiel Cárdenas fue identificado como uno de los herederos de su padre y presunto líder de la facción denominada “Los Escorpiones”, una célula perteneciente al Cártel del Golfo.

Su captura se llevó a cabo frente a una tienda de conveniencia en la colonia Villa Española, después de reportes sobre su actividad criminal, a las 12:55 de la madrugada. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al momento del arresto del hijo del capo conocido como “Tony Tormenta”, se informó que vestía camisa verde, piel clara, cabello negro y barba.