Caen Israel y Alexis, los hermanos que producían drogas sintéticas para Los Mayos en Sinaloa

Israel “N”, alias “Palillo”, y su hermano Alexis Arnoldo “N”, fueron detenidos en Sinaloa por presuntamente trabajar al servicio de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Forman parte del tercer nivel en la estructura de la organización con presencia en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Hermanos al servicio de Los Mayos producían drogas sintéticas

De acuerdo con inteligencia naval, Israel, alias “Palillo”, es considerado jefe de plaza en la zona de El Dorado, y su célula se dedica a la producción de drogas sintéticas, mientras que Alexis Arnoldo, sería el segundo al mando.

Israel, alias “Palillo” y su hermano Alexis Arnoldo “N” fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la localidad de Quila, Culiacán.

Su captura ocurrió este 28 de enero de 2026 a las 05:00 horas y fueron puestos a disposición ante un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán.

Nexos de hermanos con “Mayito Flaco”

Reportes de inteligencia revelaron que los dos hermanos tendrían vínculos con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, quien se ha convertido en uno de los nombres más buscados del narcotráfico internacional.

Es heredero del poder del Cártel de Sinaloa y ha asumido un papel activo en el trasiego de drogas, convirtiéndose en objetivo de una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

El “Mayito Flaco” tiene bajo su control zonas estratégicas del llamado Triángulo Dorado, la región montañosa que conecta Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Zambada Sicairos lidera la facción conocida como La Mayiza, compuesta por hombres leales a su padre y en disputa constante contra los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán , conocidos como “Los Chapitos”, por el control de rutas y plazas.

Culiacán en alerta: balean a diputados de Movimiento Ciudadano

Este mismo miércoles se dio a conocer que un ataque armado en contra de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, cuando salían del Congreso.

Los legisladores fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, confirmó el ataque y a través de sus redes sociales exigió justicia.

“Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites”, escribió el líder partidista.