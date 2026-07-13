Casa Blanca libera nuevos VIDEOS de OVNIs; esto muestran los archivos desclasificados por orden de Trump

La publicación de un nuevo paquete de videos y documentos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) volvió a colocar el tema de los llamados OVNIs en el centro de la conversación internacional.

El material, difundido tras una orden impulsada durante la administración del presidente Donald Trump para ampliar la desclasificación de archivos, reúne decenas de grabaciones e imágenes que durante años permanecieron fuera del dominio público.

Aunque las imágenes despertaron un intenso debate entre especialistas, aficionados y usuarios de redes sociales, las autoridades estadounidenses no presentaron el contenido como una prueba de vida extraterrestre.

Por el contrario, insistieron en que la información fue liberada para ofrecer mayor transparencia y permitir que cada persona conozca los registros disponibles sobre estos fenómenos.

Videos e imágenes alimentan las teorías sobre vida extraterrestre y ONVIs

Entre el material difundido destacan grabaciones obtenidas con cámaras infrarrojas en las que aparecen objetos o formas oscuras desplazándose de manera inusual, así como fotografías atribuidas a antiguas misiones espaciales que han sido interpretadas por algunos usuarios como posibles anomalías sobre la superficie lunar.

Las imágenes han sido analizadas desde distintos enfoques; mientras algunos consideran que podrían representar tecnología aún no identificada o fenómenos poco comunes, otros sostienen que no existe evidencia suficiente para relacionarlas con una presencia extraterrestre.

Precisamente por esa falta de conclusiones definitivas, las autoridades utilizan el término fenómenos anómalos no identificados, una denominación que evita atribuir un origen específico a los objetos observados.

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La desclasificación incluye decenas de archivos OVNIs

El nuevo paquete reúne alrededor de medio centenar de videos y diversos documentos relacionados con reportes, observaciones y registros recopilados durante distintos años.

La publicación forma parte de los procesos de desclasificación impulsados en Estados Unidos para ampliar el acceso a información gubernamental que anteriormente permanecía reservada.

La difusión de estos archivos provocó una rápida reacción en redes sociales, donde las imágenes fueron compartidas y analizadas por millones de usuarios en todo el mundo.

La Casa Blanca pide no sacar conclusiones apresuradas

Tras el impacto que generó la publicación, la Casa Blanca aclaró que el material no constituye una confirmación sobre la existencia de vida fuera de la Tierra.

En un posicionamiento, señaló que la información fue puesta a disposición del público para favorecer la transparencia y que corresponde a investigadores, especialistas y ciudadanos revisar el contenido y formarse su propia opinión.