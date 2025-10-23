Padres y madres del Ajusco protestan en la Segob y amenazan con huelga de hambre por hijos desaparecidos

Madres y padres buscadores aprovecharon la audiencia sobre la Reforma Electoral, en la Secretaría de Gobernación (Segob), para exigir a las autoridades que avancen las investigaciones para encontrar a sus hijos desaparecidos en el Ajusco.

Madres y padres buscadores del Ajusco amenazan con huelga de hambre

Piden también que mejore la atención de la Fiscalía Capitalina y que se reconozca al Ajusco como una zona peligrosa en la CDMX.

Entregaron un pliego petitorio y ahora se reúnen con la Comisionada Nacional de Búsqueda. Amenazan con iniciar una huelga de hambre si no se atienden sus casos. Entre los presentes está Ricardo García, papá de Ameli, así como los papás de Olin Hernando Vargas y Luis Óscar Ayala, todos desaparecidos en la zona del Ajusco.

Madres y padres buscadores aprovecharon la audiencia sobre la #ReformaElectoral, en la Secretaría de Gobernación, para exigir a las autoridades que avancen las investigaciones para encontrar a sus hijos.



Piden también que mejore la atención de la Fiscalía Capitalina y que se… pic.twitter.com/Q6zEwOEDAB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2025

Desaparece Olin tras encontrarse con una compañera que no había visto en 8 años

El joven desapareció el 26 de noviembre. Olin salió de su casa con el propósito de encontrarse con una compañera que no había visto en ocho años. “Todo fue un engaño”, relatan sus familiares, al recordar cómo este pretexto lo llevó directo a una pesadilla.

Olin fue secuestrado mientras se dirigía hacia Valle del Tetzontle, específicamente sobre la carretera Circuito Ajusco.

Ni estando en la cárcel, implicados revelan qué hicieron con Olin, joven desaparecido en el Ajusco desde 2017

El impactante suceso se confirmó de madrugada, con una llamada que cambió para siempre la vida de su familia. “A la una y media de la mañana del día 27, despierto a mi esposo y me dice que tienen a Olin, piden 6 millones”, relata la madre, reviviendo el momento en que se les exigió una suma millonaria por su liberación.

¿Quién es Ameli, joven que desapareció en el Ajusco?

Ana Ameli García Gámez tenía 19 años cuando desapareció el 12 de julio de 2025. Cursó el primer año de biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero decidió hacer un cambio de carrera y presentó su examen de admisión en este periodo y está en espera de los resultados de la prueba de admisión.

El doloroso testimonio de Vanessa Gámez, madre de Ameli



Han pasado 61 días desde que Ameli, una joven de 19 años, desapareció en el #Ajusco. Su madre, Vanessa Gámez, vive un calvario y denuncia la apatía de las autoridades.



Según su madre, Ameli, que practicaba senderismo,… pic.twitter.com/JArafVjHM9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025

De acuerdo con su papá, la joven mostró un interés por estudiar fisioterapia, pero el senderismo es una actividad que le gusta hacer desde hace aproximadamente dos años. Ameli, contó, ya había escalada por la ruta para llegar al Pico del Águila antes.

Luis óscar, odontólogo, desapareció en el Ajusco cuando salió a correr

El 16 de septiembre, relata su familia, que Luis óscar salió a hacer ejercicio y envió un último mensaje indicando que tenía problemas con la señal y que intentaría conectarse a un satélite.

Con el paso de las horas y la imposibilidad de comunicarse con él, su esposa Daniela Tapia comenzó a preocuparse, sin imaginar que ese sería el último contacto con su esposo.

Acudió a buscarlo y pidió apoyo a unos patrulleros que la acompañaron; localizaron el vehículo estacionado a las faldas del cerro, estaba intacto y no faltaban pertenencias.

Pero de Luis Óscar no había señales, Daniela presentó una denuncia ante el ministerio público: “Han pasado más de 10 días desde que Luis Óscar desapareció en el lugar que se encuentra a mi espalda el pico del águila en la zona del Ajusco” dijo Daniela Tapia, esposa de Luis Óscar.