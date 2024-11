Anel Báez fue apuñalada más de 60 veces por su mejor amiga en Sinaloa

El 19 de marzo de 2014, la ciudad de Guamúchil, en Sinaloa, se estremeció ante un caso de extrema violencia; Anel Báez, de 16 años, fue apuñalada en más de 60 ocasiones por una de sus mejores amigas, Erandy.

En este episodio de La Galera , Salvador Maceda platica con Kariana Colmenero, reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para hacer un recuento de los acontecimientos que condujeron a este crimen.

¿Dónde ocurrió el asesinato de Anel Báez?

El asesinato que estremeció al estado y al país se registró en la casa de la víctima. De acuerdo con las investigaciones, Anel recibió la visita de su amiga, una reunión aparentemente normal; sin embargo, en algún punto tuvieron una discusión que culminó en el apuñalamiento.

Su supuesta mejor amiga la atacó con un cuchillo que tomó de la cocina, apuñalándola en por lo menos 60 ocasiones . Debido a esto, Anel falleció a causa de las heridas.

Caso Anel Báez: Asesinada a puñaladas por una supuesta amiga en Sinaloa | FIA

¿Quién encontró el cuerpo de Anel?

El señor Hugo, papá de Anel, sospechó que algo estaba mal porque su hija solía recoger a su hermana de la escuela, pero le marcaron para decir que no había ido por ella.

En un inicio su familia pensó que se había quedado dormida, pero cuando llegaron a casa vieron la escena del crimen. Su cuarto estaba lleno de sangre y su cuerpo estaba en el baño. Ahí, la asesina se bañó para quitarse las huellas del crimen.

Por si fuera poco, la asesina acudió al funeral de Anel, dónde hasta saludó al papá de la víctima. Para su mala suerte, las autoridades ya tenían las piezas suficientes para inculparla y ahí mismo se la llevaron detenida.

“Me dio un abrazo, me saludó y no me dijo nada. Solamente fue y se sentó. Ella se quedó muchas veces en casa. Fue un impacto muy fuerte que mi hija haya estado durmiendo en varias ocasiones con su enemigo, con su enemiga.”, contó Hugo Báez, padre de la víctima.

La asesina anunció que iba a matar a Anel en redes

Cabe señalar que Erandy hizo escalofriantes publicaciones meses antes de cometer el asesinato. “Voy a sepultarte antes de que pase este año”, tuiteó en febrero de 2014.

Se decía que Anel había publicado unas fotos de Erandy en redes sociales, lo que habría desencadenado su molestia. A pesar de esas versiones, el papá de la víctima dice que la propia asesina le confesó que lo había hecho por celos de otras amigas, porque la sentía distante.

Según el señor Hugo, en su casa no le hacía mucho caso, por lo que ella deseaba la vida de su hija.