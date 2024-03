Entre familiares y vecinos despiden a la pequeña Camila en Taxco, Guerrero

En medio del dolor y la tragedia, decenas de personas se dieron cita sobre avenida de los plateros en Taxco, Guerrero para despedir a la pequeña Camila, quien al llegar a la funeraria fue recibida con globos blancos y aplausos.

“Aplauso para Camila, Camila, escucha, esta es tu lucha. Camila, escucha, esta es tu lucha”, decían.

En el lugar, las lágrimas y los abrazos de los seres cercanos para Camila provocaron un silencio doloroso; sin embargo, no estaban solos, decenas de personas estaban a las afueras de la funeraria para exigir justicia y otras personas no dejaron de sostener pancartas con las mismas consignas.

Familiares y amigos protestaron y pidieron justicia

Bajo el lema “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, a las cinco de la tarde, familiares, amigos y habitantes llegaron al zócalo de la ciudad para protestar por este crimen y por los altos niveles de inseguridad y violencia.



“No podemos permitir que ninguna otra familia vuelva a pasar este sufrimiento, este dolor en su hogar. Necesitamos levantar la voz porque somos madres, porque somos mujeres y necesitamos el respaldo del gobierno, del presidente AMLO en Taxco porque no podemos permitir más muertes inocentes indefensas”, dijeron.



Entre los presentes, muchos asistentes lamentaron lo que sucedió con la menor y aseguraron que sintieron impotencia porque no pueden hacer nada en estos casos.



“Es algo muy triste e impotencia al mismo tiempo porque uno no puede hacer nada, se pone a pensar en todas las niñas que están aquí".

Por último, aseguraron que Camila será sepultada este viernes en un panteón de Taxco acompañada de su familia y posiblemente de su papá que viene desde Estados Unidos.

¿Qué le pasó a Camila Gómez en Taxco?

El pasado 27 de marzo, se reportó que Camila fue privada de su libertad por una pareja cerca de Farmacias Guadalajara y que se la habían llevado en un auto taxi Nissan tipo Tsuru rumbo a Los Arcos.



Sin embargo, alrededor de las 4 de la mañana fue encontrado el cuerpo de la pequeñita en un lugar de esa ciudad platera, sin precisar exactamente en qué lugar.

Luego de que se dio a conocer la noticia de la muerte de la niña, vecinos y familiares cerraron las calles de Taxco para exigir justicia.