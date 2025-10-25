¡Mazatlán marcha por Carlos Emilio! Exigen encontrar al joven desaparecido tras entrar al baño de un bar

¡Piden respuestas! Este 25 de octubre 2025, familiares de Carlos Emilio Galván Valenzuela, se reunirán en las calles de Mazatlán para exigir la localización con vida del joven.

La marcha por la localización del joven de 21 años se realizará alrededor de las 11:00 horas.

Carlos Emilio desapareció el pasado 5 de octubre del 2025 después de entrar al baño de un bar; desde ese entonces no se sabe nada de su paradero.

Este sábado a las 11:00 a.m., familiares y ciudadanos se reunirán en #Mazatlán para exigir la localización de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido desde el pasado 5 de octubre. pic.twitter.com/eQcRMk7usM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2025

Secretario de Economía de Sinaloa renuncia tras desaparición de Carlos Emilio en su bar

El pasado 23 de octubre 2025, Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Economía de Sinaloa, renunció a su cargo tras la desaparición del joven de 21 años en el bar de Mazatlán.

El anuncio de la renuncia fue realizado a través de las redes sociales del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; sin embargo, no se explicó a detalle los motivos por los que dejaba el cargo.

“Esta tarde he recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa. Reconozco su esfuerzo y profesionalismo durante su gestión, así como su responsabilidad al asumir su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad.”

El bar Terraza Valentino, propiedad del ahora exfuncionario, emitió un comunicado en el que aseguró haber colaborado desde el primer momento con las autoridades.

Esta tarde he recibido la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas como Secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa.



Reconozco su esfuerzo y dedicación durante el tiempo que sirvió en dicha tarea. Asimismo, reconozco su sentido de profesionalismo y responsabilidad para asumir a… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 24, 2025

Cronología de la desaparición de Carlos Emilio Galván

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa compartió que Carlos Emilio Galván fue reportado como desaparecido después de entrar al baño de un bar y no volver a salir en Mazatlán; los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre 2025.

Familiares y amigos, los buscaron toda la noche sin éxito. La madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, ha encabezado protestas y marchas en Mazatlán para exigir avances en la investigación.

La Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Región Sur lleva el caso en coordinación con la Fiscalía de Durango y autoridades federales. Se han desplegado operativos de búsqueda en distintas zonas del puerto y alrededores.