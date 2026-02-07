Harfuch se reúne con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan para revisar el caso de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió este viernes con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, con el objetivo de dar continuidad a las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo y reforzar las acciones de seguridad en el municipio.

Fue la propia alcaldesa quien dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales, donde explicó que la reunión se centró tanto en el avance del caso Manzo como en la situación de seguridad que enfrenta Uruapan, uno de los municipios más golpeados por la violencia en Michoacán.

“No vamos a bajar la guardia”, aseguran autoridades tras revisar el caso de Carlos Manzo

Grecia Quiroz destacó que, durante el encuentro, los organismos de seguridad federales reiteraron su compromiso de no detener las investigaciones hasta dar con todos los responsables del crimen que sacudió a la entidad y que tuvo eco a nivel nacional.

Además, señaló que se acordó fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, con nuevas estrategias enfocadas en combatir la inseguridad y devolver la tranquilidad a la población.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre los operativos, la alcaldesa adelantó que en los próximos días se anunciarán acciones concretas para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en zonas consideradas de alto riesgo.

El atentado que marcó a Uruapan

El caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, marcó un antes y un después en la historia reciente del municipio. El 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos, el edil fue víctima de un atentado armado.

Minutos después del ataque, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la muerte del alcalde y condenó los hechos, lo que desató una serie de operativos y una investigación federal para esclarecer el crimen.

Detenciones por el asesinato del alcalde Carlos Manzo

El 11 de enero, Omar García Harfuch informó que el caso sumó dos nuevas detenciones, lo que representó un avance importante en la investigación. Hasta el momento, las autoridades han logrado capturar a varios presuntos integrantes del grupo criminal relacionado con el homicidio.

Entre los detenidos se encuentran: