Tragedia en Chihuahua: autobús con jóvenes menonitas cae a barranco; hay más de 20 heridos

Varias ambulancias se trasladaron de urgencia la tarde de este jueves 30 de julio, después de que un autobús con familias menonitas se saliera del camino y cayera a una barranca en el municipio de Madera, Chihuahua.

El saldo preliminar del accidente es de una mujer muerta y 24 personas heridas, donde al menos 12 se reportan en estado grave, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado.

Fuerte accidente en Madera, Chihuahua; autobús se desbarranca

Primeros reportes indican que varias familias de la comunidad menonita viajaban con destino final a un balneario de Huápoca, a unos 36 kilómetros al oeste de Ciudad Madera, cuando el camión perdió el control y se salió del camino.

Por la caída desde gran altura, se reporta un saldo de 24 personas lesionadas y una joven muerta. En redes sociales ha sido identificada como Lina Reimer; sin embargo, las autoridades aún no han revelado oficialmente la identidad de la víctima.

La emergencia fue tal que varias corporaciones de localidades aledañas tuvieron que trasladarse a la zona para poder auxiliar a los heridos; incluso, se tuvo que activar un corredor para poder hacer el traslado de forma aérea.