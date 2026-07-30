Captura del ‘R1' no cierra el caso Carlos Manzo; Grecia Quiroz exige investigar a políticos

Ramón Ángel 'N', alias el 'R1' y autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo , exalcalde Uruapan, Michoacán, fue detenido este jueves 30 de julio ; así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Tras confirmarse la captura, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se pronunció sobre la captura del 'R1' en sus canales oficiales y reiteró que la justicia apenas comienza.

Grecia Quiroz pide ampliar las investigaciones tras la captura del 'R1'

La alcaldesa de Uruapan reconoció el trabajo realizado por las fuerzas federales que participaron en el operativo; sin embargo, sostuvo que la aprehensión representa solo un primer paso dentro de una investigación que, afirmó, todavía debe esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

En ese sentido, pidió que las autoridades no descarten ninguna línea de investigación y que las indagatorias alcancen a cualquier persona que haya participado en la planeación del homicidio.

Grecia Quiroz solicitó que las pesquisas incluyan a posibles actores políticos que, de acuerdo con su postura, pudieron tener relación con el asesinato de Carlos Manzo.

Señaló que el proceso no debe concluir con la captura del 'R1' y reiteró que continuará atenta al desarrollo del caso hasta que, dijo, todos los responsables enfrenten a la justicia.

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Así fue la captura del 'R1', señalado por el caso Carlos Manzo

La detención de Ramón Ángel 'N', alias 'R1', fue confirmada por Omar García Harfuch, quien lo identificó como uno de los principales objetivos de las autoridades por su presunta responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo.

El funcionario federal indicó que el detenido es considerado líder de "Los Rs", una organización criminal señalada como una de las células más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en municipios de Michoacán como Apatzingán, Uruapan y Morelia, además de operar en varios territorios de Jalisco.

Caso Carlos Manzo: suman 31 detenidos por el homicidio

Con la captura del 'R1', la cifra de personas detenidas por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo aumentó a 31; entre los implicados se encuentran Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y Alejandro Baruc "N", conocido como "El K-OZ", identificados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del crimen.

La investigación también ha alcanzado a reclutadores de sicarios, mensajeros, operadores locales e incluso personas cercanas al exalcalde. Entre ellas figura Samuel "N", quien se desempeñó como director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo y es señalado por presuntamente filtrar información sobre sus movimientos; además, siete integrantes de su equipo de seguridad permanecen bajo investigación por posibles omisiones durante el ataque.