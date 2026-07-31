Jhon Echeverry rompe el silencio tras el robo a casa de Karely Ruiz y lanza petición de seguridad

El robo a la casa de Karely Ruiz, en San Nicolás de los Garza, donde un grupo de hombres armados ingresó de madrugada y escapó con dinero en efectivo y joyería , continúa bajo investigación. Mientras las autoridades trabajan para esclarecer el caso, Jhon Echeverry, pareja de la creadora de contenido, rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre el asalto.

¿Qué dijo John Echeverría tras el robo a la casa de Karely Ruiz?

Sin ofrecer detalles sobre lo ocurrido, John Echeverría confirmó que la familia atraviesa un momento complicado y pidió esperar a que concluyan las diligencias antes de hacer declaraciones más amplias; explicó que existe una investigación en curso, por lo que evitó responder preguntas relacionadas con el asalto.

El también creador de contenido solicitó respeto a la privacidad de su familia y expresó su preocupación porque, tras la cobertura del caso, la ubicación de su domicilio se hizo ampliamente conocida.

Además, adelantó que será en los próximos días cuando él y Karely Ruiz compartan su versión de los hechos mediante un video en su canal de YouTube, una vez que consideren que es oportuno hacerlo.

Antes de retirarse, agradeció las muestras de apoyo y confirmó que tanto su hija como el resto de la familia se encuentran bien, aunque insistió en que, por ahora, no pueden revelar más información debido al proceso de investigación.

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🗣Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruíz rompe el silencio y habla acerca del robo que sufrieron en su casa.



Muy amable decidió abrir la puerta para hablar con los medios y mencionó que ellos se encuentran bien.



También comentó que pronto subirán un video a redes sociales para… pic.twitter.com/jal1ftTkwr — INFO7MTY (@info7mty) July 31, 2026

Así ocurrió el robo en la casa de Karely Ruiz en Nuevo León

El caso salió a la luz durante la madrugada del 29 de julio, cuando autoridades recibieron el reporte de un robo en una vivienda ubicada en la colonia Las Puentes Sexto Sector, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, un grupo de personas encapuchadas ingresó al inmueble tras romper una ventana ubicada en el segundo nivel de la vivienda.

Una vez dentro, los responsables buscaron objetos de valor y dinero en efectivo; durante el atraco también habrían dañado teléfonos celulares para impedir que se solicitara ayuda de inmediato.

Las primeras investigaciones señalan que los responsables escaparon con 20 mil pesos en efectivo y joyería valuada en aproximadamente 200 mil pesos.

Inicialmente no se precisó el número de participantes; sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades informaron que trabajan con la hipótesis de que siete personas habrían intervenido en el robo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, por lo que la Agencia Estatal de Investigaciones mantiene las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer cómo se planeó el ingreso al domicilio, mientras la pareja de la creadora de contenido mantiene su postura de esperar el avance de las investigaciones antes de emitir más declaraciones.