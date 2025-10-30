Ofrecen recompensa por Jaime Toral, el influencer de ‘Doña Lety’; le acusan de trata de personas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una recompensa de 350 mil pesos por información que ayude a localizar a Jaime Pascual Hernández Toral, más conocido como Jaime Toral, el influencer que se hizo viral por grabar videos junto a ‘Doña Lety’, un personaje popular en redes sociales por su carisma, además de espontaneidad.

Cabe decir que la ficha de búsqueda fue emitida el 28 de octubre de este 2025, a prácticamente un año de que agentes de la Guardia Nacional rescataran a “Doña Lety”, quien presuntamente estaba privada de su libertad en la localidad de Tantoyuca, en el estado de Veracruz.

Caso ‘Doña Lety’: ¿por qué acusan a Jaime Toral?

De acuerdo con la FGE Veracruz, Jaime Toral es investigado por el delito de trata de personas, uno de los más graves contemplados en el Código Penal mexicano.

Cabe decir que el Instituto Nacional de Migración (INM) define este delito como el acto de privar a alguien de su libertad mediante amenazas, coacción o abuso de vulnerabilidad, esto con el fin de explotarlo laboral o sexualmente.

La autoridad estatal señaló que cualquier persona que aporte datos útiles acerca del paradero de este influencer puede comunicarse al teléfono 800 89 06 863, al correo recompensas@fiscaliaveracruz.gob.mx, o acudir directamente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ubicadas en Xalapa.

El caso de ‘Doña Lety’: del cariño en redes a la tragedia

La historia de Doña Lety comenzó en 2021, cuando Jaime Toral empezó a grabar videos junto con ella. La mujer, de origen humilde, se volvió viral por sus frases, además de personalidad única. Sin embargo, en septiembre de 2024, medios locales difundieron imágenes de su presunto rescate por la Guardia Nacional.

“Estuve encerrada mucho tiempo, sin tomar agua, sufrí mucho”, declaró la mujer después de ser liberada, según el creador de contenido Luba, quien compartió su testimonio en redes sociales.

Jaime Toral niega las acusaciones

Mediante un video publicado en sus redes sociales, Toral negó haber privado de la libertad a Doña Lety, además de que aseguró que ella vivía con él por voluntad propia: “Dimos la mano y nos la mordieron. La ayudamos a recuperarse y volver a caminar”, dijo, según declaraciones retomadas por el diario El País.

Pese a las acusaciones, el creador de contenido sigue activo en redes sociales, mientras la Fiscalía de Veracruz mantiene vigente la recompensa por su localización; ¿crees que las redes sociales deben tener más control sobre los creadores que exponen a personas vulnerables?