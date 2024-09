Doña Lety, la influencer que presuntamente fue secuestrada y explotada para monetizar canal

Doña Lety se volvió viral luego de una serie de videos donde aparecía quejándose de su situación económica precaria. Aunque estos videos generaron un sinnúmero de vistas, eran grabados por un tercero.

Se trata de Jaime “N”, quien presuntamente le brindó asilo a la señora Lety, mientras seguía grabando videos y monetizando, pero el pasado 1 de septiembre doña Lety decidió salir de la casa de Jaime “N” para escapar de su presunto cautiverio.

“La señora llegó pidiendo ayuda y los vecinos la apoyaron, porque de hecho la señora se metió a su casa, ni les tocó la puerta, pidiendo ayuda diciendo que la tenían privada de su libertad ya los vecinos por apoyar a la señora le hablaron a las autoridades correspondientes”, aseguró un testigo quien prefirió el anonimato.

Autoridades rescatan a doña Lety

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal para auxiliarla y posteriormente interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Los vecinos nunca se imaginaron que doña Lety estuviera en contra de su voluntad, pero tampoco la veían salir de la vivienda. “Bueno, sí sabían que según estaba ahí, pero la verdad quién sabe, dicen que sí, y dijo nunca la vi yo, solo en los videos”, dijo Beatriz, habitante de la zona.

Por el caso de doña Lety ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía. Y este viernes, elementos de la policía ministerial catearon la casa de Jaime “N” para seguir las investigaciones por el presunto delito de privación ilegal de la libertad.

Acusado de explotar a doña Lety ofrece disculpas

Por su parte Jaime Toral, el influencer acusado de explotar a doña Lety, ofreció una disculpa a todos sus seguidores. Dijo que no quiso salir a dar una postura antes, para no estar en malas noticias, pero ahora lo hace para que no haya especulaciones.

“Yo me siento arrepentido por las cosas, me siento triste por todo lo acontecido. Pido una disculpa públicamente a todas las personas que siguen la página de un servidor Jaime Toral. La verdad es que estoy apenado por todo esto. Una disculpa pública porque no debimos actuar sin pensar las consecuencias”, dijo.