Esmeralda Castillo reaparece “mágicamente” en la lista de desaparecidos; su padre acusa que no le avisan nada

Hay más de 90 mil personas desaparecidas y Esmeralda Castillo Rincón, quien desapareció en 2009, cuando tenía 14 años, fue uno de los nombres eliminados de la lista. Su papá, José Luis Castillo, se ha pronunciado en todas las marchas del 8 de marzo, en entrevista con Hechos AM explica su caso.

¿Sólo un número? El señor Castillo es padre de Esmeralda, reportada #desaparecida en 2009 en Ciudad Juárez.#Autoridades la borraron de la lista de desaparecidos; su padre exige que la sigan buscando.



La #entrevista con @_otomartinez, @Radiohen y @vaitiaremateos en @HechosAM. pic.twitter.com/E9GtvXF7Rl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 26, 2024

A Esmeralda Castillo la desaparecieron dos veces

José Luis acusa que a su hija la desaparecieron dos veces: la primera, el último día que la vio y la segunda vez, cuando la borraron de la lista de desaparecidos, pero él exige que la sigan buscando. El gobierno presentó el dato de al menos 20 mil personas desaparecieron de manera “voluntaria”, sin violencia.

“A nuestra Esmeralda la borraron en el último conteo, en diciembre de 2023, ya no aparecía Esmeralda. Gracias a todas las personas, a todas las mujeres que exigen, que no desaparezcan a nuestros desaparecidos nuevamente. Ayer mágicamente nuevamente apareció el nombre de Esmeralda en las listas, en la mañanera, a nosotros no nos avisan, no nos hablan y vuelve a aparecer”, explica el padre de Esmeralda.

Además, afirma que la Comisión de Búsqueda de Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde son originarios, no hace su labor, “no busca”. Acusó también que no hay suficiente personal trabajando en localizar a personas desaparecidas. "¿Por qué no hacen búsquedas reales, en campo?”, pregunta.

“Yo voy a dar mi vida, hasta encontrar a mi Esmeralda, pero qué triste que las autoridades, a las cuales nosotros, el pueblo, les pagamos con nuestros intereses, les pagamos, no hagan su trabajo, se dediquen a desaparecer a nuestros desaparecidos”.

Por último, acusó que las personas que están a cargo de las dependencias de búsqueda son “inhumanas” y sin sentimientos. “Esos 20 mil que todavía no están en la lista son personas, no son expedientes, no son números”. Lanzó el cuestionamiento de cuántas personas están sufriendo por la desaparición de uno de sus familiares.