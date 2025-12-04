Tragedia rompe familia en Uruapan: La búsqueda desesperada de las niñas Sofía y Maritza tras el feminicidio de su madre

La familia de Maritza Espino vive una doble tragedia. A finales de noviembre reportaron su desaparición y días después se sumó a la amplia lista de víctimas de feminicidio en México; su cuerpo fue encontrado dentro de un tambo abandonado en un canal de Uruapan, Michoacán; sin embargo, la historia sigue abierta: sus dos hijas, Sofía Camila, de seis años, y Maritza Natalia, de cuatro, continúan desaparecidas desde ese mismo día, las Alertas Amber siguen activas y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero.

Maritza, víctima de violencia y feminicidio en Uruapan, Michoacán

Ahora la familia de Maritza, acusa y señala directamente a la expareja y padre de las niñas como el presunto responsable, lo acusan de mantener a las menores privadas de la libertad y sin pues tener contacto con ellos.

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Diana Espino, hermana de Maritza, denuncia que la Fiscalía de Michoacán, no puede con este caso, ni siquiera hasta este momento están buscando a la expareja de Maritza.

Diana compartió que Maritza había reportado previamente episodios de agresiones y que existía un proceso para obtener una orden de restricción. De acuerdo con la versión de la familia, ella temía por su vida y la de sus hijas, pero también enfrentaba el miedo constante de que una denuncia no fuera suficiente para protegerlas.

Aseguró que su hermana buscó ayuda en varias ocasiones, intentó salir del domicilio y presentó denuncias meses antes de su desaparición: "Mi hermana necesito ayuda y no se la dieron".

Maritza y sus hijas desaparecieron antes de que ella fuera víctima de feminicidio en Uruapan

Según su testimonio, el último día que Maritza salió de la vivienda, ya no pudo tener contacto con sus hijas porque, presuntamente, su expareja las mantuvo aisladas.

Narró que la última comunicación entre ellos ocurrió cuando él realizó una videollamada en la que mostraba un arma y apuntaba hacia la hija mayor; esto, considera la familia, habría sido lo que obligó a Maritza a regresar.

Diana reiteró que la familia ha señalado directamente a la expareja de Maritza como el presunto responsable de retener a las menores. Asegura que, hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha emitido ninguna acción en su contra ni ha iniciado una búsqueda formal del hombre; explicó que tampoco han tenido contacto con algún familiar de él que pudiera aportar información.

Ante la falta de respuestas de la Fiscalía, la familia se mantiene apoyada en la sociedad; piden empatía, apoyo para compartir la información y realizar denuncias anónimas si alguien llega a ver al hombre o a las niñas. Su esperanza, dijo Diana, está puesta tanto en las autoridades como en las personas que puedan aportar algún dato que ayude a encontrarlas.