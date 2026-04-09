Caso Micky Hair: Caen dos presuntos asesinos del estilista acribillado en Polanco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmaron la detención de los presuntos autores materiales del homicidio de Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como "Micky Hair".

Con estas nuevas capturas, suman ya tres los hombres aprehendidos por el ataque directo ocurrido el 29 de septiembre de 2025 al exterior de su salón en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Los detenidos, identificados como Ángel Jorel "N" y Kevin Anthony "N", fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad para continuar con su proceso penal por el delito de homicidio calificado.

🔴 Caen dos más por asesinato de "Micky Hair"



Detienen a dos hombres vinculados con el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora, ocurrido en septiembre del 2025 en Polanco.



Con estas capturas, ya suman tres los detenidos por estos hechos. pic.twitter.com/Z5W8gCjDRz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Operativos para capturar a presuntos asesinos de Micky Hair

El proceso para dar con los responsables materiales fue el resultado de una investigación de inteligencia que involucró al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades del Estado de México.

El arresto de Ángel Jorel "N"

Ubicación y captura: Fue identificado inicialmente en una zona de confort en la alcaldía Cuauhtémoc tras el análisis de cámaras de videovigilancia.

Fue identificado inicialmente en una zona de confort en la alcaldía Cuauhtémoc tras el análisis de cámaras de videovigilancia. Detención previa: El joven de 19 años fue detenido el pasado 6 de marzo de 2026 en la colonia Tlatelolco en posesión de 220 dosis de cocaína y un arma de fuego.

El joven de 19 años fue detenido el pasado 6 de marzo de 2026 en la colonia Tlatelolco en posesión de 220 dosis de cocaína y un arma de fuego. Cumplimentación: El pasado 8 de abril, elementos de la PDI le notificaron en reclusión la orden de aprehensión por su probable autoría material en el homicidio del estilista.

La captura de Kevin Anthony "N"

Operativo en Edomex: En una acción coordinada entre la SSC, la Fiscalía de la CDMX y sus homólogos del Estado de México, el hombre de 24 años fue ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl .

En una acción coordinada entre la SSC, la Fiscalía de la CDMX y sus homólogos del Estado de México, el hombre de 24 años fue ubicado en el municipio de . Lugar de detención: La aprehensión se realizó sobre la avenida Chimalhuacán, en la colonia Benito Juárez. Se le identifica como parte del grupo encargado de la ejecución directa de la víctima.

La tragedia de Micky Hair: Asesinan a estilista de Ángela Aguilar en #Polanco



Del glamour a la escena del crimen. El famoso estilista Miguel Ángel de la Mora, "Micky Hair", fue asesinado a balazos afuera de su salón en Polanco, #Masaryk. Era conocido por atender a celebridades e… pic.twitter.com/QFDQpJ1ISq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2025

¿Cómo fue el ataque en Polanco contra "Micky Hair"?

Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años y originario de Zapopan, Jalisco, era una figura influyente en el mundo de la belleza, creador de su propia marca de extensiones y estilista de cabecera de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os.

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, "Micky Hair" cerró su negocio ubicado en las inmediaciones de las calles Moliere y Presidente Masaryk. Al salir del estacionamiento, fue interceptado por dos hombres que lo esperaban a bordo de una motocicleta. Los agresores le dispararon de manera directa en al menos seis ocasiones, provocándole la muerte instantánea.

Desde el inicio de las indagatorias, las autoridades descartaron móviles como el robo o el cobro de piso, confirmando que se trató de una agresión totalmente dirigida contra el joven empresario.

¡Cayó el primero!



La policía de la #CDMX detuvo a José Eduardo “N”, implicado en la ejecución del estilista Miguel Ángel de la Mora en Polanco, más conocido como “Micky Hair”.https://t.co/AV8j5L9c7K pic.twitter.com/ytCtqcW6GI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 16, 2025

Suman tres implicados: La estructura detrás del crimen

Con el cumplimiento de estas dos órdenes de aprehensión, las autoridades logran capturar a quienes presuntamente accionaron las armas contra el estilista; sin embargo, el primer golpe a la estructura criminal se dio el 16 de diciembre de 2025 con la captura de José Eduardo "N" en la alcaldía Azcapotzalco.

