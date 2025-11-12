Hallan sin vida a Noelia Daylen, niña de 4 años desaparecida en Juchitán, Oaxaca; qué se sabe del caso

Noelia Daylen, una niña de 4 años de edad, fue hallada sin vida al interior de un domicilio en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el pasado 11 de noviembre 2025, luego de una intensa búsqueda para dar con su paradero.

La desaparición de la menor fue reportada el 10 de noviembre 2025; la niña de 4 años salió de su domicilio en compañía de su madre, quien murió durante un ataque armado ese mismo día.

Por el momento, las autoridades no han revelado más información sobre el hallazgo del cuerpo de la niña de 4 años; continúan las investigaciones.

Fiscalía de Oaxaca y Gabinete de Seguridad Estatal intensifican búsqueda con vida de niña reportada como no localizada en Juchitán



* AEI coordina trabajos de búsqueda junto con Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal de la SSPC… pic.twitter.com/98qLX2XYVh — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 11, 2025

Detienen a tres personas vinculadas al caso de Noelia Daylen en Oaxaca

El hallazgo del cuerpo de Noelia Daylen, ocurrió durante un operativo de la Secretaría de Marina, en el que se logró la detención de tres mujeres, vinculadas con la desaparición y fallecimiento de la menor en Juchitán, Oaxaca.

Las detenidas fueron identificadas con la iniciales R.E.B.N, originaria del Estado de México, M.G.S.P y R.I.P.G., originarias de Chiapas.

Además, están siendo investigadas por su posible participación en el asesinato de tres personas, dos mujeres y un hombre, en el ataque armado ocurrido en la avenida Vicente Guerrero, en la entrada a Guiguyita, en el municipio de Juchitán, Oaxaca.

Las víctimas del ataque armado fueron identificadas por sus iniciales A.G.L., K.V.S. y C.E.A.M.

Las detenidas fueron identificadas como R.E.B.N., M.G.S.P y R.I.P.G.|FISCALÍA DE OAXACA

Gobernador de Oaxaca asegura que el caso de Noelia Daylen no quedará impune

A través de sus redes sociales, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó que el asesinato de Noelia Daylen no quedaría impune, considerándolo como un crimen atroz.

"Estoy profundamente consternado por el atroz asesinato de N.D.S.G., de tan solo 4 años de edad. Este es un crimen que entristece nuestros corazones y ha conmovido a toda la comunidad de Juchitán y a la sociedad oaxaqueña en su conjunto", compartió el mandatario en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Aseguró que la niña de 4 años, fue una víctima inocente, recalcando que su pérdida duele profundamente.