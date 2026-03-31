Caso Makárenko: el adolescente Osmar “N” se queda en prisión preventiva por feminicidio de maestras

Un juez vinculó a proceso a Osmar “N”, el adolescente de 15 años acusado del feminicidio de dos maestras en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Como medida cautelar, también se le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá internado mientras continúan las investigaciones.

¿Por qué Osmar "N" seguirá bajo custodia?

La resolución llegó después de que la audiencia, iniciada el 26 de marzo, se aplazara a petición de la defensa, que solicitó más tiempo para analizar el caso.

Tras reanudarse la audiencia, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria. Durante ese tiempo, el adolescente seguirá en un Centro de Internamiento para Adolescentes.

Osmar “N” se queda en prisión preventiva



Un juez vinculó a proceso a Osmar “N”, el adolescente de 15 años acusado del #feminicidio de dos maestras en la preparatoria Antón Makárenko, en #Michoacán.https://t.co/mtmipTHnST pic.twitter.com/q2XSAQRgjm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

¿Cómo ocurrió el ataque en la preparatoria Makárenko en Michoacán?

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el ataque habría sido planeado desde un día antes. La mañana del martes, alrededor de las 8:30, el joven ingresó a la escuela con un rifle semiautomático escondido en un estuche de guitarra.

Ya dentro del plantel, disparó directamente contra dos maestras, quienes murieron por impactos en la cabeza. Minutos después fue detenido por policías, lo que permitió asegurar el arma y comenzar las primeras indagatorias.

El Ministerio Público acusa al menor por feminicidio y portación de arma de fuego, pero el caso va más allá.

Las autoridades analizan si hubo una motivación de odio hacia mujeres. En la revisión de sus redes sociales encontraron publicaciones con mensajes de rechazo hacia mujeres y movimientos feministas, además de contenido relacionado con comunidades digitales violentas. También se investiga de dónde salió el arma, su entorno familiar y su comportamiento previo dentro de la escuela.

¿Qué castigo podría enfrentar Osmar “N”, por el feminicidio de dos maestras?

A pesar de la gravedad del caso, la ley mexicana establece límites cuando se trata de menores de edad. De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, la pena máxima para adolescentes de entre 14 y 15 años es de hasta tres años de internamiento, conforme a la legislación vigente.

Por ahora, el caso entra en la etapa de investigación complementaria, donde se reunirán más pruebas para determinar la responsabilidad del menor. Mientras tanto, el adolescente permanecerá bajo custodia, en un caso que ha generado conmoción por la violencia con la que ocurrió dentro de una escuela.

