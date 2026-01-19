Bloqueos por caso Refugio Franciscano en CDMX: ¿qué ha pasado con los perritos trasladados?

La mañana de este domingo 18 de enero, vecinos y activistas bloquearon la Avenida 608, a la altura del Metro Villa de Aragón, Línea B, para exigir claridad en el caso del Refugio Franciscano y el paradero de los perritos trasladados, en la Ciudad de México (CDMX).

Al grito de “¡Libertad, franciscanos, libertad!”, la protesta paralizó la circulación desde el Metro Oceanía en ambos sentidos. Porque mientras el gobierno habla de rescate, los manifestantes siguen preguntando lo mismo: ¿en qué condiciones están los animalitos y por qué no regresan a su hogar?

🐶 Activistas animalistas se manifiestan en av. 416, frente al Deportivo Los Galeana, en la GAM, #CDMX. Integrantes del comité de apoyo al Refugio Franciscano exigen espacios dignos para los perros rescatados, un censo y transparencia del gobierno. No descartan bloqueos viales ⚠️… pic.twitter.com/aQ8Eh2GY97 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 18, 2026

¿Por qué hay bloqueos por el caso del Refugio Franciscano?

La protesta surge tras el operativo del 7 de enero de 2026, cuando autoridades capitalinas intervinieron el Refugio Franciscano , ubicado en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con el gobierno, fueron 936 animales rescatados, la mayoría con signos de maltrato y problemas de salud. Sin embargo, actualmente se reporta el resguardo de 858 perros.

Los manifestantes exigen:



Transparencia sobre el número real de animales.

Reportes médicos

Condiciones dignas

Que los perros regresen a su antiguo hogar



¿Cuántos perros fueron asegurados y dónde están ahora?

Según información oficial, los 858 perros se encuentran distribuidos así:



304 en el refugio del Ajusco.

371 bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal.

183 en una estancia transitoria en la UTOPÍA de Gustavo A. Madero.

Aunque las autoridades aseguran que están siendo atendidos, vecinos y rescatistas temen que estos espacios no estén diseñados para albergar a tantos animales, sobre todo considerando que muchos presentan enfermedades y requieren atención especializada.

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano?

El Refugio Franciscano operó durante casi 50 años como centro de rescate de perros y gatos abandonados. Sin embargo, desde 2022 enfrenta una disputa legal con la Fundación Antonio Haghenbeck, propietaria del terreno.

La misma fundación y autoridades denunciaron hacinamiento, insalubridad y maltrato animal. Mientras que, el refugio y colectivos acusaron que el desalojo fue violento e ilegal y que durante días los animales quedaron sin atención adecuada.

Por su parte, el Refugio Franciscano publicó un comunicado tras visitar a algunos de los perros en el Ajusco, informando que



Había veterinarios en el lugar.

Los animales contaban con alimento visible.

Su estado físico era aceptable.

Los perros reconocieron a sus cuidadores.

Sin embargo, insisten que los perritos deben regresar a su hogar.