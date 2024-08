Caso Sandra Paola: Posponen juicio oral contra Alejandro ‘N'; ¡Justicia sigue esperando!

En febrero del año pasado, la vida de Sandra Paola dio un giro radical, después de que Alejandro ‘N’, quien era su pareja, intentó matarla con un cuchillo frente a la mirada de sus pequeños hijos. Como una verdadera guerrera sobrevivió; sin embargo, pasó meses en coma y han pasado varios más en cirugías, terapias y rehabilitación para tratar de seguir adelante buscando justicia.

Hoy iniciaba el juicio oral en contra del agresor en Guadalajara, pero hubo una llamada de última hora que frena el avance del caso.

El caso de violencia familiar que marcó a una sociedad

Este tema ha marcado a la ciudad en los últimos 18 meses, una historia que pareciera no tener o no lograr un final feliz para todos, y es que, el caso de Sandra Paola, ha marcado no solamente a esa familia o a la familia del agresor, sino a toda una sociedad entera, es el extremo de la violencia doméstica, el extremo de la violencia contra las mujeres que tiene consecuencias, por supuesto.

Estamos en espera de este juicio final de la última etapa contra el agresor Alejandro ‘N’, ayer estuvimos en conversación directa sentados en la misma sala, en el hogar de Sandra Paola, cuando recibimos una mala noticia, y es que al parecer ‘patean el bote’ una vez más, el tema del juicio oral contra Alejandro ‘N’, pues al parecer no tienen fecha de nueva cuenta, al parecer por un cambio de abogado, o eso es lo que notifica la defensa, un cambio de abogado. Este proceso da pasos atrás.

“Me acaban de notificar que el día miércoles 14 de agosto no va a empezar el juicio oral, porque mi agresor nombró nuevo abogado, entonces eso implica que tiene que ponerse al leer toda la carpeta para representarlo, entonces se atrasó el juicio”, detalló Sandra Paola.

Tendremos que esperar a que los jueces den una verdadera sentencia y le caiga todo el peso de la ley a este agresor. Una reparación del daño hasta donde le pueden reparar el daño a una mujer que quedó inmóvil de un brazo, que tiene problemas en el habla y en la marcha, una madre que se tiene que hacer cargo de dos pequeñitos, menores de 10 años.

Sandra Paola pide la condena máxima para su exesposo

La afectada dejó claro que tener justicia significaría que Alejandro ‘N’ reciba una sentencia máxima por el intento de feminicidio ocurrido hace año y siete meses en Zapopan.

“La justicia sería que él se quede. Quiero una sentencia o condena con la máxima pena. Eso sería justicia porque, si lo piensas en mí misma, no me van a regresar mi salud. No hay manera de que regrese mi salud, pero entonces, si lo dejan encerrado con una sentencia máxima, me daría tiempo a mí para recuperar lo más que se pueda”, dijo.