¿Qué se sabe del feminicidio de la tiktoker Valeria Márquez? Testigos se han negado a colaborar

A cinco meses del feminicidio de Valeria Márquez, la influencer asesinada dentro de su salón de belleza en Zapopan, la Fiscalía de Jalisco reveló avances en la investigación.

La joven de 23 años fue asesinada el pasado 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en la colonia Real del Carmen.

Según lo que se pudo ver en el video, un sujeto disfrazado de repartidor y con casco, habría llegado al lugar preguntando por Valeria y, tras localizarla, le disparó en varias ocasiones. Este crimen, que conmocionó a todo un país, sigue dejando más preguntas, que respuestas.

@aztecanoticias How did we come to this? r Valeria Márquez was murdered live, one more case that proves that impunity is law in Mexico. "This is what happens when guys know nothing is going to happen." A #FIAOpinion from @urielestradatv #FIA #AztecaNews #Influencer #TikTok # #ValeriaMárquez ♬ sonido original - Azteca Noticias

Fiscalía de Jalisco informa sobre avances del caso

El fiscal Salvador González de los Santos informó durante una conferencia de prensa, que las autoridades esperan nuevos testimonios que puedan aportar avances significativos al caso.

Durante la reunión convocada este 2 de octubre, el funcionario aclaró que todas las líneas de investigación siguen abiertas y se consideran posibles para esclarecer los hechos.

“Lamentablemente, hemos encontrado cierta resistencia con algunas personas de declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver más pronto este tema”, explicó González de los Santos.

De esta forma, las autoridades han dado a conocer que que el proceso de investigación es lento debido a la falta de colaboración de ciertos testigos.

Líneas de investigación abiertas por el asesinato de Valeria Márquez

A pesar de las diferentes hipótesis, hasta el momento no se ha encontrado evidencia que vincule el asesinato de Valeria con grupos del crimen organizado. Esto luego de que se vinculara a Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R” y presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el crimen.

El fiscal aclaró que, si bien no se puede revelar toda la información, se trabaja de manera intensa para obtener información más precisa y concreta.

“Tenemos varias líneas de investigación que de momento no sería conveniente manejarlas; sin embargo, estamos trabajando intensamente para tratar de tener información más precisa”, señaló Salvador González de los Santos.

