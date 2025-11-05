Megaoperativo en la Doctores: Dan con búnker de armas junto a juguetes de niños

Un fuerte operativo de la policía de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) irrumpió la madrugada de este miércoles en un búnker de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde se almacenaba un arsenal de armas largas y cientos de dosis de droga.

La acción, que requirió el uso de un ariete para derribar las puertas, culminó con la detención de un hombre y el decomiso de un rifle R-15, dos pistolas Glock y más de 190 dosis de narcóticos.

El operativo fue respaldado por un cerco de seguridad implementado por soldados del Ejército (Defensa) y la Marina Armada de México (Semar), quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias.

Operativo sorpresa en CDMX: Policías y Fuerzas Federales irrumpen en predio en la Doctores

El cateo se centró en un predio marcado con el número 9 de la calle Pedro Miranda, en el corazón de la colonia Doctores. El objetivo era intervenir dos departamentos señalados como puntos clave para la venta y distribución de drogas.

Para ingresar, los agentes de inteligencia de la SSC utilizaron un ariete táctico (conocido como "marrano") para derribar las puertas reforzadas del primer departamento. En el interior, sorprendieron y detuvieron a un hombre, presunto encargado del lugar. Mientras tanto, el personal militar mantenía un perímetro de seguridad, impidiendo el ingreso o salida de cualquier persona ajena a la diligencia.

#MientrasDormía | Aseguran arsenal y drogas en la Doctores tras cateo de la @SSC_CDMX



Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un cateo en dos departamentos de la colonia Doctores, @AlcCuauhtemocMx.



La acción culminó con la detención de… pic.twitter.com/4gpnbJbs46 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025

Un arsenal de guerra y cientos de dosis aseguradas

El hallazgo dentro del departamento confirmó las sospechas de las autoridades. La policía aseguró un arsenal considerable que incluía armamento de alto poder:



Un rifle de asalto R-15 .

. Dos armas cortas tipo Glock .

. Varios cargadores y 66 cartuchos útiles de diversos calibres.

Además del armamento, los agentes encontraron la droga lista para su distribución. Se decomisaron más de 190 bolsitas de plástico que contenían aparente cocaína (en polvo y piedra) y marihuana. Según los reportes oficiales, todo el arsenal y los narcóticos fueron embalados y trasladados en una maleta ante el Ministerio Público, junto con el detenido.

Cateo sorpresa en la Doctores: Descubren fuerte arsenal y drogas en la Cuauhtémoc | FIA

Este cateo no es un hecho aislado. Autoridades capitalinas informaron que la operación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el narcomenudeo y desarticular células delictivas que operan con impunidad en la zona centro de la capital.

Específicamente, se investiga la relación de estos puntos de venta de droga con presuntos casos de extorsión a comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas más afectadas por este delito.

El detenido enfrentará cargos por su probable participación en delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego. Los indicios fueron resguardados para su análisis pericial como parte de la carpeta de investigación.

