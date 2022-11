Causa alboroto bebé en la tribuna de la Cámara de Diputados

Tremendo alboroto causo la presencia de una bebé en la tribuna de la Cámara de Diputados durante la discusión de reservas del presupuesto 2023.

Esto se generó cuando la diputada del PAN, Ali Sayuri Núñez Meneses, subió con su hija en brazos para presentar una reserva para destinar recursos para atención de nacimientos de niños prematuros y estancias infantiles.

Esto motivo protestas de legisladores de Morena bajo el argumento de que estaba prohibido y se violentaban derechos del menor.

Pero la panista desde la tribuna reto, “y donde lo dejo diputada, donde lo dejo, ¿me lo cuida?”, lanzó a las diputadas morenistas que la increpaban desde sus curules.

Susana Prieto, diputada de Morena, pidió “de manera inmediata exijo que frenen la política de carroña del Partido Acción Nacional y que de manera inmediata se conduzca usted con respeto a la máxima tribuna y las obligue a bajar ese niño porque está prohibido estar en la máxima tribuna del país sino es diputada”.

El vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa exclamo “De ninguna manera podemos aceptar que exista mayor derecho de la infancia que el ser cuidado por su propia madre y si su madre decide laborar con su hijo en brazos es un derecho que vamos a defender”.

Morenistas acusan a diputada de ‘usar a su bebé como instrumento político’.

Y se armó otra discusión, mientras ella no paro de arrullar a su bebé en la tribuna.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, acotó “no hay ninguna disposición de nuestro reglamento del orden parlamentario que exista y, por la parte de la Ley y el ordenamiento de derechos de niñas y niños les da la libertad y el derecho a quienes son sus padres, tienen la patria potestad de ello”.

Pero el morenista, Juan Ramiro Robledo, cuestionó al panista, “usted afirma que, ¿la patria potestad puede dar derecho a utilizar a un hijo como instrumento de debate político?, es una pregunta señor presidente”.

“Por supuesto que no, por supuesto que no. No existe ni una sola norma que impida que la conducta que va a realizar la diputada que ha pedido el uso de la tribuna. No existe, si existe por favor indíquenmela”, respondió el presidente de la Cámara de Diputados.

En las curules de la bancada guinda salieron gritos para recordar trágico incendio de una guardería en Hermosillo.

“…Abc, bc, abc, abc….”

Mariana Gómez, del PAN reclamó, “muchas veces ustedes han subido bebés y hasta mascotas, por favor, compórtense”.

Por su parte, francisco Ortiz Tejeda, de Morena reprochó “no lo pudo haber encargado con una compañera ¿?... lo utilizan como instrumento político…como por hacer un drama de telenovelas permite ustedes la presencia de un niño”.

Después de la espera, la diputada Ali Sayuri Núñez pudo hablar y la pequeña lloró.

Y en PAN cobijo a su legisladora al coro de “vivan las madres trabajadoras, vivan las madres trabajadoras, vivan las madres trabajadoras”.