Este Año Nuevo el transporte en la Ciudad de México (CDMX) tendrá un horario especial en su servicio. Consulta aquí a qué hora abre y cierre el Metro, Metrobús y Tren Suburbano este 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

En estas fechas los horarios en el transporte público en la CDMX son ajustados por las fechas de fin de año, así que si tienes planeado viajar en alguno de los tres, toma en cuenta que habrá horario especial en el servicio.

¿Qué horario tendrá el Tren Suburbano en Año Nuevo?

Horario por Año Nuevo del Tren Suburbano



Miércoles 31 de diciembre de 2025

05:00 a 23: 00 horas



Jueves 1 de enero de 2026

07:00 a 00:30 horas

Recuerda que el intervalo establecido del paso de trenes para días festivos es de cada 15 minutos.

¿Cuánto cuesta el viaje en Tren Suburbano? Tarifas 2025

El Tren Suburbano tiene siete estaciones, que son Buenavista (en la CDMX), Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán (Estado de México).

Tarifas del Tren Suburbano 2025

Viaje corto (de 1 a 5 estaciones)

$11.00 pesos

Viaje largo (de 6 a 7 estaciones)

$25.50 pesos

¡Atención viajeros! Gracias por utilizar el #TrenSuburbano en esta temporada. Te invitamos a consultar nuestro horario especial con motivo de los días festivos. pic.twitter.com/I6bx4aHLs2 — Tren Suburbano (@Suburbanos) December 17, 2025

¿Cuál será el horario del Metrobús en CDMX en Año Nuevo?

El horario de servicio del Metrobús de CDMX en Año Nuevo será el siguiente:

El miércoles 31 de diciembre de 2025 el horario será de 04:30 a 21:00 horas en:



Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Línea 6

Las Líneas 1 y 7 extenderán su horario este miércoles 31 de diciembre de 2025 y será hasta la 01:00 am del jueves 1 de enero de 2026.

Mientras que el 1 de enero, el servicio en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el horario será de las 05:00 a las 00:00 horas.

¿Cuánto cuesta un viaje en Metrobús de CDMX?

El precio de un viaje en Metrobús de CDMX por persona es de $6.00 pesos.

Aunque la tarifa de un viaje en Metrobús al Aeropuerto de la Ciudad de México (Terminales 1 y 2) es de $30.00 pesos.

Los transbordos entre Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6 y Línea 7 son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

👉🏻Importante.



Compartimos los horarios en los que #Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026. 🎊🎄#TómaloEnCuenta 🫡 pic.twitter.com/owf4DPwtOn — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 26, 2025

Metro de CDMX tendrá horario especial por Año Nuevo

El Metro de la CDMX informó que el servicio en Año Nuevo tendrá horario de día festivo el próximo 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026.

En estas fechas se autorizará el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

El miércoles 31 de diciembre de 2025 el servicio del Metro se brindará de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red



el servicio del Metro se brindará de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red El jueves 1 de enero de 2026 se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas.

¿Cuánto cuesta el viaje en Metro de CDMX?

El costo del viaje por persona en el Metro de la CDMX es de $5.00 pesos. Para ingresar deberás hacerlo con la Tarjeta de Movilidad Integrada, o bien, con tu tarjeta de crédito o débito del banco.