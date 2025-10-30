Dan con “El Tomate” y golpean otra vez a “Los Gigios"; grupo asociado al “Mayo” Zambada en Sonora

En un segundo golpe en menos de diez días contra la misma estructura criminal, fuerzas federales y estatales detuvieron en Nogales, Sonora, a Martín Jesús “N”, alias “El Tomate”, identificado como un integrante de alto rango y objetivo prioritario del grupo delictivo “Los Gigios”.

Esta célula es conocida por ser el brazo armado de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada por parte del Cártel de Sinaloa, en la estratégica ciudad fronteriza.

La detención de "El Tomate", confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se suma a la de Francisco Ernesto "N", otro operador de "Los Gigios" capturado el pasado 21 de octubre. "El Tomate" ya contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro…

¿Cómo fue la captura de "El Tomate" en Nogales, Sonora?

La captura de Martín Jesús "N" fue el resultado de trabajos de inteligencia de un grupo coordinado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía de Sonora (AMIC), con apoyo de Defensa, FGR y Guardia Nacional. Las indagatorias permitieron identificar la zona de operación de este objetivo prioritario en Nogales.

Fue durante un recorrido de reconocimiento que los agentes ubicaron al sujeto, le marcaron el alto y, tras una revisión, le hallaron dosis de droga y procedieron a su detención. Al verificar sus antecedentes, se confirmó que tenía una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

¿Quiénes son "Los Gigios"? La célula de "El Mayo" en la frontera

"Los Gigios" son una poderosa célula del Cártel de Sinaloa que responde directamente a la facción de Ismael "El Mayo" Zambada. Su líder principal es Sergio Valenzuela Valenzuela, alias "El Gigio", quien es considerado por Estados Unidos como un objetivo prioritario y el jefe de plaza de Zambada en Nogales.

La DEA y la CBP mantienen activa la "Operación Plaza Spike" con el objetivo específico de desmantelar a "El Gigio" y su red, responsables de traficar toneladas de fentanilo, metanfetamina y heroína a Estados Unidos.

Sergio Valenzuela, “El Gigio”, ha sido declarado un objetivo prioritario para el gobierno estadunidense, por lo que lanzó un operativo especial para frenar el tráfico de drogas.|Department of the Treasury

Segundo golpe a "Los Gigios" en 10 días

La detención de "El Tomate" representa el segundo golpe significativo a esta estructura en octubre. El pasado 21 de octubre, las fuerzas federales capturaron a Francisco Ernesto "N", otro operador relevante de "Los Gigios", durante un cateo en la colonia Buenos Aires.

La célula de "El Tomate" y Francisco "N" está relacionada con:

Tráfico de drogas y personas a Estados Unidos.

a Estados Unidos. Secuestro (Privación ilegal de la libertad).

(Privación ilegal de la libertad). Homicidios de integrantes de grupos rivales.

Tras su captura, Martín "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.