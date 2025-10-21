Cae en Nogales operador de “Los Gigios”, célula de “El Mayo” Zambada en la frontera

En un operativo focalizado contra las estructuras del Cártel de Sinaloa en la frontera norte, fuerzas federales y estatales detuvieron en Nogales, Sonora, a Francisco Ernesto “N”, de 50 años, identificado como un presunto operador de la célula criminal “Los Gigios”.

Esta organización es señalada como uno de los brazos armados de la facción de Ismael “El Mayo” Zambada ("La Mayiza") y opera bajo el mando de Sergio Valenzuela Valenzuela, alias “El Gigio”, uno de los principales objetivos de la DEA en la región.

La captura de Francisco “N” se realizó durante un cateo en la colonia Buenos Aires, cumplimentando una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad. Además, se le aseguraron dosis de droga.

La detención fue el resultado de labores de inteligencia coordinadas entre la Semar, Defensa, FGR, Guardia Nacional, SSPC y la Fiscalía de Sonora.

Mediante el uso de tecnología y vigilancias fijas y móviles, se identificó un domicilio en la colonia Buenos Aires donde se resguardaba Francisco “N”, considerado un objetivo prioritario en la región. Con los datos de prueba, un Juez de Control otorgó la orden de cateo.

Durante la intervención al inmueble, los agentes localizaron y detuvieron a Francisco “N”, de 50 años, cumplimentando la orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad. En el lugar también se aseguraron 40 dosis de presunta droga (crystal y cocaína).

¿Quiénes son “Los Gigios”? La célula de “El Mayo” en Sonora

De acuerdo con las autoridades mexicanas y estadounidenses, Francisco “N” está vinculado a la célula delictiva “Los Gigios”, la cual opera bajo el mando de Sergio Valenzuela Valenzuela, alias “El Gigio”.

“El Gigio” es identificado como el jefe de plaza de Ismael “El Mayo” Zambada en Nogales, Sonora, y es un objetivo prioritario de la Operación Plaza Spike lanzada por EE. UU. para combatir el tráfico de fentanilo.

La célula de “Los Gigios” está relacionada con una amplia gama de actividades ilícitas en la zona fronteriza:



Tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.

Secuestro (Privación ilegal de la libertad).

Homicidios de integrantes de grupos rivales.

Tras su captura, Francisco “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica, mientras el inmueble quedó bajo resguardo policial.