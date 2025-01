El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump , canceló el servicio de la aplicación móvil CBP One, el cual servía para programar las citas de personas migrantes que buscaban ingresar de forma legal a la Unión Americana.

Por medio de un mensaje en el sitio oficial del servicio, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó la cancelación de las citas por medio de la app CBP One. Alrededor de 280 mil personas se habían conectado diariamente a la aplicación para obtener una cita a partir del 7 de enero de 2025.

“A partir del 20 de enero de 2025, las funcionalidades de CBP One que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera suroeste ya no están disponibles, y las citas existentes han sido canceladas” menciona el portal oficial del CBP One.

Las citas del CBP One quedaron canceladas. | cbp.gov.

¿Qué es y cómo funciona el CBP One?

El CBP One permitía acceder a los servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, con el fin de solicitar una entrada provisional a la Unión Americana, consultar tiempos de espera o hasta pedir inspección a productos agrícolas.

La ventaja de dicha aplicación es que ofrecía una guía a los servicios adecuados según las necesidades de las personas, como solicitar asilo y entregar documentos necesarios para su petición.

¿Por qué terminó el CBP One?

No obstante, el fin del CBP One es una de las promesas de Kristi Noem, nueva secretaria de Seguridad Nacional en el gobierno de Donald Trump.

“Si me confirman y tengo la oportunidad de ser secretaria, el CBP One se cerrará desde el primer día”, declaró Noem al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el 17 de enero de 2025. “Hay varios de estos programas que deben eliminarse”, añadió.

Tras el cierre de la aplicación CBP One y la cancelación de las citas previamente programadas, el sitio oficial sólo ofrece una dirección de correo electrónico para aclarar dudas: CBPMediaRelations@cbp.dhs.gov.

Noem, de 53 años, está a cargo del departamento que supervisa la seguridad fronteriza, las deportaciones y los trámites legales de inmigración, así como la respuesta a emergencias, la ciberseguridad y la Guardia Costeram así como el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Con información de Reuters.