Luego del homicidio de un estudiante dentro del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nueva información se ha dado a conocer sobre la mamá de Lex Ashton “N”, el joven de 19 años acusado de matar al alumno Jesús Israel “N”, quien tenía tres años menos que él.

El 22 de septiembre, dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se cometió un crimen que ya está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), pero ahora se reveló un dato que puede ser clave en el caso.

#ÚltimaHora | 🚨 Ataque en plantel educativo de Coyoacán deja un estudiante fallecido Un alumno con capucha ingresó al plantel ubicado en Boulevard Cataratas y agredió con una navaja a otro estudiante, quien perdió la vida.



Un trabajador resultó herido al intentar detener… pic.twitter.com/RhH9dJ8eIh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025

¿Qué pasó en el CCH Sur? Alumno muere dentro del plantel

La Fiscalía de la CDMX informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 horas, un estudiante identificado como Lex Ashton “N”, de 19 años, agredió con un arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en el estacionamiento de la institución.

Durante el intento de contener al agresor, un trabajador administrativo identificado como Armando “N”, de 65 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Estudiantes del CCH Azcapotzalco viven secuestro exprés y asalto en transporte

Mamá de Lex Ashton “N” llamó al 911 para reportar a su hijo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) señalaron que el lunes 22 de septiembre se recibió una llamada en el 9-1-1 de una persona que se identificó como madre de un estudiante, quien solo refirió que no lograba localizar a su hijo y que, en su habitación, faltaban algunos objetos.

De acuerdo con el protocolo de atención de las y los operadores de la línea de emergencias, la llamada fue registrada y canalizada al área de despacho de la SSC para su atención inmediata.

En tanto, aseguró que desde el primer momento se actuó en coordinación con las autoridades correspondientes y el personal operativo actuó de acuerdo con los lineamientos de atención ante reportes de emergencia.

La SSC de CDMX y el C5 por ahora colaboran con el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones que se llevan a cabo, a través de la información obtenida por las cámaras de videovigilancia y los sistemas de coordinación de emergencias.

Presunto agresor Lex Ashton “N” se arrojó al huir

El probable responsable, quien portaba una capucha al momento de los hechos, intentó huir. Sin embargo, al percatarse de que era perseguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Derivado de la naturaleza autónoma de la UNAM, las autoridades educativas fueron quienes atendieron la emergencia al interior del inmueble y posteriormente quien entregó al probable responsable a los elementos de la SSC, para su puesta a disposición ante la Fiscalía de la CDMX.

