Un muerto tras ser apuñalado por estudiante en el CCH Sur; agresor está en el hospital

Un adolescente murió tras ser atacado con arma blanca en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur este lunes 22 de septiembre de 2025 en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

En un inicio, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron al plantel ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, pero les negaron el acceso, alegando la supuesta autonomía de la escuela de la UNAM, a pesar de haber recibido el reporte de una persona lesionada.

¿Qué pasó hoy en el CCH SUR?

Los primeros reportes oficiales indican que un alumno encapuchado entró al plantel del CCH Sur y agredió con una navaja a otro estudiante de la misma escuela, que terminó por perder la vida en el lugar.

Además, un trabajador intentó forcejear para tratar de detener al presunto responsable, cono lo que el trabajador resultó con lesiones y posteriormente fue trasladado al hospital.

Mientras que el agresor, al intentar huir de la zona y notar que era perseguido, subió a un edificio del plantel educativo y se lanzó al vacío, por lo que resultó con fracturas en ambas piernas y también tuvo que ser llevado a un centro hospitalario.

#ÚltimaHora | 🚨 Ataque en plantel educativo de Coyoacán deja un estudiante fallecido Un alumno con capucha ingresó al plantel ubicado en Boulevard Cataratas y agredió con una navaja a otro estudiante, quien perdió la vida.



Un trabajador resultó herido al intentar detener… pic.twitter.com/RhH9dJ8eIh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 22, 2025

¿Detuvieron al agresor del CCH Sur?

El joven que atacó al estudiante en el CCH Sur fue entregado por las autoridades del plantel, está internado en un hospital bajo custodia policial. Posteriormente, agentes de la SSC lo pondrán a disposición de las autoridades correspondiente.

Además, personal del plantel de educación media superior perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya pidió la presencia del personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para iniciar las investigaciones correspondientes.

