Revelan el perfil del presunto asesino del CCH Sur; FGJCDMX investiga a Lex Ashton

Autoridades y estudiantes confirmaron que el presunto responsable del ataque ocurrido este lunes 22 de septiembre en el CCH Sur fue Lex Ashton “N”, un alumno de 19 años del mismo plantel, por lo que ahora es investigado por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, informó la FGJCDMX.

Horas antes del crimen, Ashton compartió en su cuenta de Facebook un mensaje que hoy causa escalofríos: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”. También subió fotos usando una sudadera negra con la palabra “Bloodbath” (que significa “baño de sangre”), acompañado de un pico, dos navajas, un pasamontañas y guantes, los mismos que habría utilizado durante la agresión.

El ataque dentro del plantel CCH Sur de la Unam

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), alrededor de la 1 de la tarde, Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel “N”, un alumno de 16 años, en el estacionamiento del colegio. El joven fue herido en cuello y abdomen y lamentablemente perdió la vida.

Un trabajador administrativo, identificado como Armando “N”, de 65 años, intentó intervenir y también resultó lesionado; fue trasladado a un hospital.

Tras el ataque, el presunto agresor intentó escapar, pero al verse acorralado subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó al vacío, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Actualmente permanece en un hospital bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Estudiantes de la UNAM exigen más seguridad

Testigos narraron que el agresor se encontraba encapuchado y con maquillaje antes de iniciar el ataque. Una de las versiones compartidas en redes sociales por compañeros relató cómo intentó agredir también a la novia del estudiante asesinado identificada como Guadalupe Romero, quien logró defenderse y posteriormente el empleado fue quien intervino, lamentablemente terminó lesionado.

Cch Sur. Sobre el ataque planeado, de odio por parte de un estudiante de 4to semestre del plantel a un chico de 16 años y a un trabajador. No se quiso suicidar si no que no logró llegar al otro lado en el video se ve que hay una estructura con pasto. pic.twitter.com/Ab4VAWIFDn — Ángel Huerta (@AdrianoEspa) September 22, 2025

Más alumnos aprovecharon para denunciar que la violencia no es nueva en el CCH Sur ni en otros planteles de la UNAM. Víctor Gutiérrez, estudiante desde 2022, afirmó haber sido víctima de acoso y violencia sin recibir apoyo de las autoridades. “Lo que pasó hoy es el reflejo de la negligencia de las autoridades que se niegan a garantizar seguridad”, escribió en redes.

Es el reflejo de la negligencia y la indiferencia de las autoridades que se niegan a garantizar seguridad en nuestro plantel.



Exigimos justicia, exigimos seguridad y respeto. La memoria de nuestro compañero nos obliga a no callar más.#ElCCHNoMeCuida #UNAM #CCHSur #Justicia pic.twitter.com/lBgsI4F9j4 — Víctor Gutiérrez (@soyvictor_gtz) September 22, 2025

La comunidad universitaria recordó otros hechos violentos recientes: en abril pasado, dos alumnos intentaron abusar de una estudiante con autismo en el mismo plantel; en marzo de este año, un alumno acuchilló a un profesor en el CCH Naucalpan; y en 2023 se registró una balacera en inmediaciones de ese plantel, con saldo de un joven muerto y varios heridos.

La exigencia es clara: los estudiantes piden justicia para su compañero y mayores medidas de seguridad en todos los CCH, por el momento se mantienen suspendidas las clases en el plantel Sur.