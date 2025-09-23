UNAM de luto: Rector responde tras asesinato en CCH Sur

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa un momento de luto tras el asesinato de Jesús Israel “N”, alumno de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, ocurrido el lunes 22 de septiembre. El rector Leonardo Lomelí Vanegas emitió un mensaje en el que lamentó profundamente los hechos y expresó su solidaridad con la familia del joven, así como con la comunidad universitaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el presunto responsable es Lex Ashton “N”, estudiante de 19 años del mismo plantel, quien atacó con un arma blanca al joven en el estacionamiento del colegio. El agresor hirió también a un trabajador administrativo de 65 años que intentó intervenir.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir y finalmente se lanzó desde un edificio dentro del plantel, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Actualmente permanece hospitalizado bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Comunicado del rector Leonardo Lomelí Vanegas

En su mensaje oficial, el rector destacó que este hecho “no tiene precedentes” en la historia de la UNAM. Aseguró que la institución colaborará con las autoridades para que se haga justicia y anunció la revisión de los protocolos de seguridad en los planteles de bachillerato.

“Condeno la violencia y me hago cargo de la necesidad de redoblar esfuerzos para prevenirla y erradicarla”, señaló Lomelí. También exhortó a los estudiantes a buscar apoyo en los programas de orientación psicológica y acompañamiento que la Universidad ha dispuesto, con el objetivo de construir una comunidad más empática y resiliente.

Protestas en Ciudad Universitaria e Insurgentes

Mientras tanto, decenas de estudiantes de distintos CCH’s se manifestaron en la explanada de Ciudad Universitaria para exigir justicia por Jesús Israel y mayor seguridad en los planteles con frases como “No me quiero morir en CCH”, “Hoy mi escuela es una escena del crimen” o ¿Cómo hablará mi espíritu si están matando mi raza? Al mismo tiempo, los estudiantes gritaban: “queremos al rector”, para que los recibiera personalmente.

Protestan estudiantes en la rectoría de la UNAM tras asesinato de alumno en CCH Sur

Ante la falta de respuesta directa, los manifestantes extendieron su protesta y bloquearon ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, a la altura del Estadio Olímpico Universitario.

Las protestas se mantienen —hasta el momento de esta edición— en un clima de indignación y dolor, que refleja la exigencia de los estudiantes: contar con espacios seguros y libres de violencia.