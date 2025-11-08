Terror en Pátzcuaro: sicarios incendian camiones y bloquean carreteras tras enfrentamiento armado

La violencia volvió a sacudir Michoacán. Un enfrentamiento entre grupos armados en los límites de Salvador Escalante y Pátzcuaro desató una ola de terror en la región. Los delincuentes incendiaron un camión de volteo en El Ajuno y colocaron bloqueos en distintos puntos carreteros.

Según reportes locales, los ataques se extendieron a comunidades como Sanabria, además de cierres en las carreteras Morelia–Pátzcuaro y Tzurumútaro–Tzintzuntzan. También se registraron disparos y el uso de ponchallantas en la vía Morelia–Quiroga, lo que paralizó el tránsito durante varias horas y generó pánico entre automovilistas.

Refuerzan operativos, pero la tensión continúa en Pátzcuaro

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) confirmó los hechos a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde informó que reforzaron la presencia operativa en coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer la seguridad y la circulación.

Sin embargo, el miedo permanece. Habitantes de Pátzcuaro y comunidades cercanas aseguraron que el ambiente sigue tenso y que los bloqueos se reactivan por momentos, ante la falta de presencia constante de las fuerzas de seguridad.

Reforzamos presencia operativa en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el libre tránsito en las carreteras Morelia - Quiroga y Uruapan - Pátzcuaro. En ambas zonas trabajamos para reestablecer la circulación. pic.twitter.com/2J6VNtcM9V — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) November 8, 2025

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas y falta de apoyo

En medio de este panorama violento, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, reveló que ha recibido amenazas de muerte mediante llamadas y mensajes telefónicos.

Durante una conferencia en el Festival Internacional de Órgano, el edil confirmó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, además de pedir apoyo urgente al gobierno estatal y federal.

“Somos el eslabón más débil, tenemos poca seguridad y enfrentamos situaciones que rebasan nuestras capacidades”, expresó Arreola, quien reconoció que la policía municipal no cuenta con el armamento ni el personal necesario para enfrentar a los grupos delictivos que operan en la zona.

Michoacán vive bajo fuego tras asesinato del alcalde de Uruapan

La situación se da apenas unos días después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, hecho que reavivó la crisis de seguridad en Michoacán. Las autoridades estatales mantienen operativos en varios municipios, pero los hechos violentos no cesan.

Los pobladores de Pátzcuaro piden que las autoridades no solo restablezcan el orden, sino que garanticen su seguridad ante la escalada del crimen organizado.